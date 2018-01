En un mot: Vive les emmerdeurs ! - abamako.com

En un mot: Vive les emmerdeurs ! Publié le jeudi 18 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

En réalité, on doit être indigné de l’indignation suscitée d’une part par les chansons du jeune rappeur Iba Montana et de l’autre par la sortie du président américain Donald Trump. Le premier n’est que la conséquence de la déchéance morale de notre société qui ne peut que fabriquer de petits milliers de monstres pour accélérer sa chute alors que le second ne profite que des “merdes” foutues en Afrique par les leaders prêts à laver les merdes des Occidentaux uniquement pour se maintenir au pouvoir.











Aucun Malien ne peut soutenir qu’Iba n’est pas le fruit de notre éducation et nous rappelle l’urgence de nous ressaisir. Et aucun Africain ne peut nier que le président américain ne nous renvoie pas aux misères du continent. Quant au maire de la Commune IV, qui a fait le spectacle en interdisant les activités d’Iba Montana dans sa localité, il devait porter plainte s’il était convaincu que le jeune homme incitait à la violence et à la haine.



“Il suffit d’un gramme de merde pour gâcher un kilo de caviar. Un gramme de caviar n’améliore en rien un kilo de merde”, aimait à dire un metteur en scène du nom de Roland Topor. A méditer !



DAK