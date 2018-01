Respect des droits humains : L’Epu note les progrès réalisés au Mali, mais… - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Respect des droits humains : L’Epu note les progrès réalisés au Mali, mais… Publié le jeudi 18 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

L’Examen périodique universel (Epu) du Mali s’est tenu ce mardi 16 janvier lors de la 29e session du Groupe de travail conçu par les Nations unies pour la cause. Après l’examen du rapport sur la violation des droits humains et l’atteinte au droit international humanitaire commises par les Forces de sécurité malienne, les forces internationales et les groupes armés au Mali, ce groupe de travail reconnait des avancées sur ces questions tout en émettant des recommandations.



Le sort du Mali a été tranché par le Groupe de travail de l’Epu sur la violation des droits humains et l’atteinte au droit international humanitaire commises. Aux termes des travaux, une nette amélioration de l’état des droits humains au Mali a été constatée par le Groupe de travail des Nations unies tout en déplorant de léger retard dans l’exécution des recommandations du rapport de 2013. C’est du moins le constat fait par la directrice exécutive d’Amnesty international Mali, Ramata Guissé.



A l’en croire, “sur les 115 recommandations que le Mali s’est engagé à respecter ou améliorer il y a eu une grande avancée, dans la mesure où le rapport du Mali a été jugé complet par l’assistance. Il n’y a que quelques recommandations de 2013 qui sont revenues cette année. Notamment celles relatives aux violences faites aux femmes, l’impunité par rapport aux crimes commises de 2012 à maintenant et l’abolition de la peine de mort”, a-t-elle laissé entendre.



Elle dit avoir constaté une nette amélioration de l’état des droits humains au Mali “dans la mesure où l’Etat a fourni beaucoup d’efforts, telle que la nouvelle formule de la CNDH, la création d’un ministère dédié aux Droits humains”.



Amnesty international Mali invite les autorités maliennes à plus d’engagement dans “les avant-projets de loi en faveur de la protection des enfants et des femmes contre le mariage précoce et les mutilations génitales féminines, l’amélioration de la volonté politique à l’endroit de l’abolition de la peine de mort”.



Au cours de l’Epu du Mali, a précisé la directrice exécutive d’Amnesty international Mali, l’assistance a beaucoup insisté sur les progrès réalisés par l’Etat du Mali. Qu’à cela ne tienne ! Amnesty international regrette la persistance de certaines violations des droits de l’Homme comme les violences basées sur le genre, la peine de mort, les arrestations et détentions arbitraires. Il invite les autorités maliennes à plus d’engagement pour améliorer ces situations.



YC