Forfait internet haut de gamme : Orange Mali baisse le prix des forfaits Internet Mobile - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Forfait internet haut de gamme : Orange Mali baisse le prix des forfaits Internet Mobile Publié le jeudi 18 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement de la nouvelle gamme de forfaits internet d`Orange Mali

Bamako, le 17 janvier 2018 à l`hôtel Laico de l`Amitié. La société de téléphonie mobile Orange Mali a procédé par le canal d`une conférence de presse au lancement de sa nouvelle gamme de prix des forfaits internet. Tweet

La société téléphonique Orange Mali a procédé hier mercredi 17 janvier 2018, dans un hôtel de la place, au lancement de sa toute nouvelle gamme de Forfaits Internet Mobile. Le prix des forfaits baisse considérablement pour le confort de la clientèle, soit à hauteur de 63%. C’était sous la présidence du directeur adjoint de l’Orange Mali M. Britus Diakité.











Orange Mali innove comme à l’accoutumée et démontre encore une fois de plus son leadership dans le domaine des télécommunications au Mali. Après avoir lancé ses connexions de haut débit dont la toute dernière est la fibre optique, la Société Orange Mali vient de lancer sa nouvelle gamme de forfait qui brise le coût des forfaits dans le pays.





Selon M. Diakité : « après des investissements très importants soit 100 milliards de francs pour le renouvellement de la concession et l’acquisition de la licence 4G, nous avons commencé un vaste programme de modernisation du réseau. Orange se positionne aujourd’hui comme le partenaire stratégique de la concrétisation du plan Numérique Mali 2020 du gouvernement malien ».



Avec son ambition de démocratiser l’internet de très haut débit, Orange Mali reste à l’écoute de sa clientèle. Sa nouvelle gamme de forfait révolutionne le prix du forfait au Mali. « Nous avons procédé à une très forte baisse des prix des forfaits Internet Mobile, et ce, jusqu’à 63% de réduction », a indiqué M. Diakité. Une réponse pour la société aux préoccupations des usagers de la téléphonie ; à savoir la réduction considérable du prix des forfaits à l’instar des autres pays. Pour ce faire, trois nouvelles gammes de forfaits Internet Mobile sont disponibles depuis hier : des Pass jours, des Pass semaines et des Pass Mois et à partir de 100 francs CFA seulement au lieu de 200 francs CFA.



Les forfaits de Pass jours sont cédés à des prix très abordables.



Le forfait de 10 Mo est à 100 francs au lieu de 200 francs CFA et celui de 50 Mo est vendu à 250 francs au lieu de 1000 francs.



Le forfait Pass semaine : 100 Mo est cédé désormais à 500 francs CFA au lieu de 1500 f, 500 Mo auparavant vendu à 4700 francs est cédé à 1500 francs CFA et le forfait 1,2 Go est vendu à 3000 francs CFA au lieu de 7500 francs CFA.



Pour le forfait Pass mois : 500 Mo cédés auparavant à 4700 francs CFA est désormais accessible à seulement 2 000 francs CFA. Les 2 Go sont vendus désormais à 5000 f CFA et les 5 Go à seulement 10 000 francs CFA.



Avec cette nouvelle gamme de Forfaits, Orange Mali devient le 1er opérateur à baisser le prix des forfaits Internet Mobile. Ces innovations d’Orange Mali vont faciliter l’accès à l’internet et fournir une connexion de haut débit pour la satisfaction de la clientèle.



Moriba Camara