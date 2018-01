Le cout du hadj à la baisse - abamako.com

Le cout du hadj à la baisse
Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le Combat

Le cout du Hadj pour l’année 2017 a été revu à la baisse. Le hadj est passé de 2.900.000 F en 2013 CFA à 2.364.000 en 2017. En ce qui concerne le pèlerinage catholique de Kita, il a connu une amélioration dans son organisation et dans la contribution financière de l’Etat à travers votre plaidoyer auprès des hautes autorités. Les leaders religieux ont été mis à contribution, par les soins du ministère pour soutenir toutes les actions allant dans le sens de la construction nationale, de la paix et de la cohésion sociale afin que notre pays retrouve son unité et sa stabilité indispensable à son développement économique, social et culturel. Le programme de formation des Imams au Maroc avec le départ imminent de la dernière vague de 100 nouveaux candidats.

LA SIRENE