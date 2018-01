Niamakoro : Sous l’effet de l’alcool, il tire à bout portant sur son “ami” - abamako.com

Niamakoro : Sous l'effet de l'alcool, il tire à bout portant sur son "ami"
Publié le jeudi 18 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

On en sait plus sur l’homicide d’un homme de 26 ans, samedi, dans le quartier de Niamakoro à Bamako. L’homme qui a été tué par balle était “visiblement un ami” de l’auteur présumé du tir mortel. Selon le commissaire adjoint du 10e arrondissement, l’auteur du tir a été transféré à la Maison d’arrêt de Bamako pour “homicide volontaire”.



Le vendredi 12 janvier 2018, Youssouf Ballo a tiré sur son intime ami Moussa Doumbia. Selon nos informations, une dispute avait éclaté entre lui et son ami. Mécontent, l’ami voulait le frapper avec un bâton. Entre-temps, un certain Moussa Doumbia est intervenu pour les séparer. Mais cette intervention ne suffira pas puisque le jeune Youssouf Ballo énervé, sous l’effet de l’alcool, a tiré à balle réelle sur son ami. Informé le commissaire principal et son adjoint se sont transportés sur les lieux pour constater les faits. Ce qui devrait arriver arriva, Moussa Doumbia succombera à ses blessures le lendemain.





Selon les premières informations du commissaire, Nouhoum Doumbia, l’auteur serait un jeune transitaire qui venait de décrocher un job.



Son sort est désormais entre les mains de la justice.



Adama Diabaté