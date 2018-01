Kadiolo : Le commandant du groupement de la garde nationale en contact avec les hommes de terrain - abamako.com

News Région Article Région Kadiolo : Le commandant du groupement de la garde nationale en contact avec les hommes de terrain Publié le jeudi 18 janvier 2018 | L’Essor

Le lieutenant colonel Kapori Sanogo, commandant du groupement de la garde nationale pour la région de Sikasso, vient d’effectuer une visite de trois jours dans la localité de Kadiolo au cours de laquelle il a pu constater de visu les conditions de travail des éléments de la garde nationale et le dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de la protection des personnes et des biens. Il était accompagné du major Salif Diakité, chef de peloton de la garde nationale.



Le Lieutenant colonel Kapori Sanogo a ainsi rencontré les responsables de l’administration locale, le maire de la commune rurale de Kadiolo, le président du conseil de cercle et les responsables locaux des unités de forces armées et de sécurité. Il s’est aussi rendu dans les communes où sont déployés les éléments de la garde nationale. Dans la commune rurale de Misséni à la frontalière avec la Côte d’Ivoire, le Lieutenant colonel Sanogo a eu des échanges fructueux avec les cadres locaux de l’Etat, les élus et les leaders de la société civile. Ces derniers ont bien apprécié la présence des militaires et des gardes dans leur localité dans le cadre de la lutte contre diverses formes d’insécurité qui sévissent sur les sites d’orpaillage et tout le long de la frontière Mali-Côte d’Ivoire.



Dans la commune rurale de Fourou, le lieutenant colonel Sanogo a visité les postes de surveillance des périmètres miniers de la Société minière de Syama (SOMISY). Selon un élu de la localité, le déploiement des éléments de la garde nationale a fortement réduit l’envahissement des périmètres miniers de la SOMISY par les orpailleurs. Partout où il est passé le commandant du groupement de la garde nationale pour la région de Sikasso a rappelé aux éléments des forces armées et de sécurité d’être à la hauteur de missions qui sont confiées. Il a aussi invité les leaders de la société civile à une franche collaboration pour mieux traquer les bandits qui troublent la quiétude des populations.



Cheickna BATHILY



