Le Premier ministre SoumeylouBoubèyeMaïga a reçu Publié le jeudi 18 janvier 2018

Le Premier ministre SoumeylouBoubèyeMaïga a successivement reçu, ce jeudi matin 18 janvier 2018, la directrice des opérations pour le Mali de la Banque mondiale, madame Soukéïna Kane et le représentant spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine, chef de la MISAHEL, monsieur Pierre Buyoya.



Avec la directrice des opérations pour le Mali de la Banque mondiale, le Premier ministre a évoqué quelques priorités du pays, notamment la sécurité dans le Nord et dans le Centre du Mali, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation dans son volet désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).



Madame Soukéïna Kane a informé le Premier ministre Maïga des projets de la Banque mondiale relatifs à la réinsertion des ex-combattants pour un montant de 25 millions de Dollars US et la réhabilitation du pont de Konan. Enfin, la directrice des opérations pour le Mali de la Banque mondiale s’est félicitée de la qualité de la coopération entre le Mali et la Banque mondiale. Pour preuve, le doublement du volume des ressources IDEA qui ont passé, en juillet dernier, de 300 à 600 millions de Dollars US.



Le représentant spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine, chef de la MISAHEL, monsieur Pierre Buyoya a, lui, évoqué avec le Premier ministreles questions relatives au processus de paix, la sécurité et les élections. Mais auparavant, il l’avait transmis au Premier ministre SoumeylouBoubèyeMaïga les chaleureuses félicitations du Président de la Commission de l’Union Africaine pour sa nomination, en qualité de Premier ministre, par le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta.



Enfin, monsieur Pierre Buyoya a réitéré au chef du Gouvernement l’accompagnement et la contribution de la commission de l’UA pour soutenir les chantiers prioritaires du Mali que sont la sécurité dans le Nord et dans le Centre du pays, l ‘organisation des élections générales et l’accélération du processus de paix.



Bamako, le 18 janvier 2018

