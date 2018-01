ACEFOR : La deuxième session du comité de pilotage examine le plan de travail et le budget annuel de 2018 - abamako.com

© aBamako.com par Momo

Deuxième session du comite de pilotage du projet ACEFOR

Bamako, le 18 janvier 2018 le sécretaire général du ministere de l`emploi a présidé la deuxième session du comite du projet l`ACEFOR au patronat Tweet

Le projet ACEFOR a tenu dans les locaux du conseil National du patronat du Mali, le jeudi 18 janvier 2018 sa deuxième session du comité de pilotage. Cette s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l`emploi et de la Formation Professionnelle M. Boubacar Togo et de plusieurs membres du projet ACEFOR de la région de Sikasso et de Ségou.



Cette deuxième session permettra d’examiner le plan de travail et le budget annuel pour l’année 2018, de traiter les questions et de valider le rapport de la mise en œuvre du plan de travail et du budget annuel 2017 du projet ACEFOR. L’examen et l’adoption de ces documents interviennent dans un contexte marqué par un engagement fort du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a promouvoir l’implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre des processus de formation et d’insertion professionnelle.



Ce projet intervenant dans la région Sikasso et de Ségou vise à améliorer l’employabilité des jeunes et de renforcer la compétitive des entreprises du secteur formel et informel.



« La mise en œuvre de ce projet permettra d’améliorer la qualité des ressources humaines et d’insérer les jeunes dans les métiers para-agricoles » a indiqué le secrétaire général du ministère de l`emploi M. Boubacar Togo



Il faut noter le projet ACEFOR a vu le jour grâce aux efforts du gouvernement et à l’appui du gouvernement français à travers l’agence française de développement (AFD)

