Mali / Iran : Vœu d'élargir les relations économiques et politiques Publié le jeudi 18 janvier 2018

Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a rencontré son homologue du Mali, où il a appelé à l'expansion de la coopération économique, politique et culturelle bilatérale.



Le Président du Parlement iranien, Ali Larijani, a rencontré le Président de l'Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibe, en marge de la 13ème Conférence de l'UPCI, mercredi 17 janvier.



Larijani a souligné les relations amicales entre l'Iran et le Mali et a déclaré: "nous sommes intéressés par l'expansion des relations bilatérales dans les domaines économiques, politiques et culturels".



S'adressant à Issaka Sidibe, il a déclaré: "Nous avons eu des relations constructives sous votre présidence et nous espérons que nos bonnes relations parlementaires avec le Mali pourront se poursuivre".



Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibe, a remercié l'Iran d'avoir accueilli la 13ème Conférence de l'UPCI et a déclaré: "Chaque fois que je voyage en Iran, j'apprends quelque chose de nouveau et j'espère que des pays."



Issaka Sidibe a souligné le fait que les pays islamiques cherchent toujours des solutions aux problèmes du monde de l'Islam et a ajouté: "Nous croyons que nous devons faire de notre mieux pour atteindre nos objectifs mutuels et contribuer à la solidarité entre les musulmans".



La 13e Conférence de l'UPCI qui a débuté avec les délégations parlementaires de 44 pays sera terminée mercredi après-midi (17 janvier) après la publication d'une déclaration.



