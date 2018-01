Mali- UK renforcera son soutien aux opérations françaises avec trois hélicoptères Chinook alors que les dirigeants se rencontreront au sommet UK-France - abamako.com

Mali- UK renforcera son soutien aux opérations françaises avec trois hélicoptères Chinook alors que les dirigeants se rencontreront au sommet UK-France Publié le jeudi 18 janvier 2018

Le Royaume-Uni va déployer trois hélicoptères Chinook au Mali pour renforcer les forces militaires françaises qui combattent les groupes djihadistes en Afrique de l'Ouest.



Cette décision sera annoncée lors d'un sommet entre la France et le Royaume-Uni, qui verra les deux pays se mettre d'accord sur des mesures pour contrer le terrorisme et renforcer la coopération en matière de défense.



Le Royaume-Uni enverra les hélicoptères de la RAF pour fournir un soutien logistique aux troupes françaises pour l'une des principales opérations antiterroristes du pays.



Cela fait partie des efforts déployés par les deux pays pour accroître la stabilité dans la région du Sahel - la zone de l'Afrique de l'Ouest et du Centre-Nord s'étendant du Sénégal au Soudan - pour s'attaquer aux groupes islamistes.



Les hélicoptères vont augmenter le soutien britannique à l'opération française BARKHANE qui compte environ 4.000 soldats au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso et en Mauritanie.



Le personnel militaire britannique ne participera pas aux opérations de combat, mais les Chinook fourniront un soutien logistique et déploieront des troupes par voie aérienne, plutôt que sur un terrain où ils sont plus vulnérables aux attaques.



Le Département du développement international (DfID) consacrera également 50 millions de livres d'aide humanitaire aux pays africains victimes de conflits, d'épidémies et de catastrophes naturelles à travers le Mali, le Niger, le Tchad, le Nord Cameroun, le Burkina Faso et la Mauritanie.



Le Premier ministre Theresa May se réunira à l'Académie royale militaire de Sandhurst pour rencontrer le président Emmanuel Macron afin de discuter des relations bilatérales du Royaume-Uni avec la France.



Ce sera la première visite de Macron au Royaume-Uni en tant que président.



Le Premier ministre dira: «Le sommet d'aujourd'hui soulignera que nous restons engagés à défendre notre peuple et à défendre nos valeurs en tant que démocraties libérales face à toute menace, que ce soit ici ou à l'étranger.



«Mais notre amitié est toujours allée bien au-delà de la défense et de la sécurité et la portée des discussions d'aujourd'hui représente sa nature large et unique.



«Et tandis que ce sommet se déroule alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'UE, cela ne signifie pas que le Royaume-Uni quitte l'Europe.



«Ce qui ressort clairement des discussions que nous aurons aujourd'hui, c'est qu'une relation forte entre nos deux pays est dans les intérêts du Royaume-Uni, de la France et de l'Europe, maintenant et dans le futur. »



The Herald Ecosse / Photo: AFP