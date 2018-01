Mali - Kodal Minerals annonce de nouvelles licences approuvées pour le projet Lithium de Bougouni - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali - Kodal Minerals annonce de nouvelles licences approuvées pour le projet Lithium de Bougouni Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Sahel-Elite

Tweet

Kodal Minerals PLC a annoncé jeudi que le gouvernement malien avait approuvé la demande de sa filiale pour deux nouveaux permis de 100 kilomètres carrés dans la région de Kolassokoro du projet de lithium de Bougouni dans le sud du Mali.



Le mineur inscrit sur la liste AIM a indiqué que la Direction Nationale de la Géologie et des Mines et le Comité interministériel malien avaient approuvé la demande de sa filiale Future Minerals SARL pour les terrains de la région de Kolassokoro.



Kodal a annoncé qu'elle accorderait à la société Triumvirat Mining Co SARL une participation de 10% dans les nouvelles licences, qui auront une durée de vie initiale de trois ans et pourront bénéficier de deux extensions deux années supplémentaires chacune.



Par ailleurs, Kodal a indiqué avoir reçu des résultats d'analyse pour les 11 premiers sondages de circulation inverse réalisés sur les sites de Ngoualana et de Sogola-Baoule.



Les forages de Ngoualana se sont concentrés sur les forages intercalaires et de prolongement, le prospect restant ouvert en longueur et en profondeur, et produisant 31 mètres à 1,61% d'oxyde de lithium à 65 mètres, 20 mètres à 1,69% d'oxyde de lithium et 18 mètres à 1,66% d'oxyde de lithium. mètres.



Selon Kodal, les forages à Ngoualana ciblent des profondeurs peu profondes et confirment la présence d'une large minéralisation cohérente recouverte de pegmatite qui confirme le modèle géologique existant. Un total de 32 trous de forage à circulation inverse de 4 023 mètres ont été complétés dans cette phase de forage d'exploration.



«Ces résultats de forage sont très satisfaisants pour la zone de Ngoualana où notre programme de forage actuel définit des extensions d'impact à la pegmatite minéralisée, et nos forages intercalaires confirment la continuité et les larges zones de minéralisation à haute teneur. À la perspective de Sogola-Baoule, nous croisons plusieurs zones d'intrusions de pegmatites et nos forages continuent d'étendre cette perspective le long de la direction. C'est très encourageant car nous cherchons à augmenter le nombre de zones minéralisées alors que nous continuons à chercher à développer un centre d'exploitation minière provenant de plusieurs veines », a déclaré le directeur général de Kodal, Bernard Aylward.



«Notre campagne d'exploration est en cours. Les travaux de forage devraient reprendre peu après les vacances de Noël et l'attribution du contrat d'échantillonnage en vrac devrait être finalisée et les activités débuteront sous peu. Des analyses supplémentaires pour le forage achevé en décembre 2017 seront signalées au marché dès qu'elles seront disponibles », a ajouté M. Aylward.



Les actions de Kodal ont augmenté de 13% à 0,203 pence chacune jeudi.



Source: London South Est