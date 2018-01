Mali : hausse de 5% de la production annuelle d’or en 2017 - abamako.com

Mali : hausse de 5% de la production annuelle d'or en 2017 Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Agence Ecofin

La production aurifère industrielle du Mali a augmenté de 5% à 49,6 tonnes d’or en 2017. Le quatrième producteur d’or en Afrique a produit plus que sa cible de 45 tonnes.



« Il y avait de réels progrès dans les mines industrielles […] une nette amélioration des performances.», commente Karim Berthe, directeur adjoint au ministère des mines et de la géologie, dans des propos relayés par Reuters. L’augmentation de la production a été notamment possible grâce au démarrage de l’exploitation des mines Fekola et Yanfolila, détenues respectivement par B2Gold et Hummingbird Resources.



Notons que selon les estimations de l’Etat, l’extraction minière industrielle ne représente actuellement que la moitié de la production nationale, par rapport aux 50 tonnes d’or produites chaque année par des orpailleurs informels.