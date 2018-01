FEBAK 2018, 12ème édition : l’Algérie, invitée d’honneur, arrive avec 85 entreprises - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique FEBAK 2018, 12ème édition : l’Algérie, invitée d’honneur, arrive avec 85 entreprises Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Le Reporter

Tweet

Le lancement de la 12ème édition de la Foire d’expositions internationale de Bamako a eu lieu samedi 13 janvier au parc des expositions, sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta. Cette foire binaire a pour invité d’honneur l’Algérie qui, à l’occasion, est venue avec une délégation de 150 personnes en plus de 85 entreprises publiques et privées.

L’organisation de cette foire internationale de Bamako est une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (Ccim). Selon son président, Youssouf Bathily, la Chambre de commerce et d’industrie entend faire du parc des expositions de Bamako, un centre international des affaires, fonctionnel toute l’année, et qui permettra d’abriter toutes les grandes manifestations économiques qui se tiendront à Bamako.

Pour M. Bathily, de plus en plus, le parc des expositions de Bamako est fortement sollicité. Ce qui nécessite un renforcement de ses capacités afin de lui donner sa dimension de centre international des affaires.

«Pour les autres années passées, ce sont essentiellement les opérateurs économiques de la sous-région ouest-africaine qui y prenaient part. Aujourd’hui, dira le président de la Ccim, les foires-expositions de Bamako attirent non seulement les ressortissants de notre zone, mais également ceux des pays africains, asiatiques et européens. Ce vif intérêt pour notre pays et pour nos foires a subitement montré les limites de la capacité du parc des expositions de Bamako, qui a passé de 400 à 800 exposants».

La transition était ainsi trouvée pour Youssouf Bathily de demander au président de la République de doter la Ccim d’un espace mieux adapté à la construction d’un centre international des affaires multifonctionnel dans la zone aéroportuaire pour environ 50 hectares.

Gabriel TIENOU



Master Soumy : la biographie

Né le 29 novembre 1983 dans le quartier périphérique de Sokorodji à Bamako, en commune VI, Master Soumy, de son vrai nom Ismaïla Doucouré, connaît sa première aventure musicale en 1996. À l’époque, pas encore lycéen (second cycle 7ème années), il fonde avec certains amis le groupe MEGA BEST. Master Soumy s’est imposé en un temps record comme un des leaders incontournable du mouvement hip-hop malien.

L’originalité de ses textes, son engagement pour la cause des démunis et contre la mauvaise gouvernance sont autant d’atouts qui lui confèrent le statut de rappeur le plus simple et le plus accessible pour ses fans. Un engagement qui se manifeste naturellement sur son premier album, «TOUNKARANKE» (le voyageur, l’émigré), sorti en mars 2007. Le succès de cet album est immédiat : 5000 exemplaires sont écoulés en quelques semaines.

Avec le concept qui va avec GALEDOU SYSTEME, le rappeur se forge une image. Un album musicalement riche, un flow hors du commun, un concept béton et des textes devenus pour les jeunes bamakois de véritables psaumes, vont permettre à Master Soumy d’obtenir le Mali Hip–hop Awards du meilleur parolier pour l’année 2008–2009, ainsi que le Tamani (Victoire de la musique malienne) du meilleur artiste rap de 2009. En bambara ou en français, c’est avec le dieu de la parole que Master Soumy a signé un pacte.

La marque de fabrique musicale de cet artiste au style plus original est simple : un mélange de tempo rap, d’instruments traditionnels et de guitare acoustique. C’est cette formule améliorée qu’il reprend en 2009 pour la sortie de son deuxième album intitulé «SOONSORIBOUGOU» (bidonville). Plusieurs tournées avec des producteurs indépendants mais aussi des marques comme CRAVEN A, NESCAFE ou encore ORANGE Mali pour laquelle il signe même la musique et les paroles d’un spot publicitaire devenu un classique du genre.

Aussi, en 2011, le troisième album SARAKA (le Sacrifice) remporte le trophée du meilleur album lors du Hip-hop. Artiste désormais reconnu, Master Soumy est aussi ingénieur de son et compositeur. Plus surprenant, Master Soumy est aussi titulaire d’une Maître en droit des Affaires obtenue à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Mali.

Ambassadeur de la liberté d’expression au sein d’un collectif panafricaniste regroupant sept pays de l’Afrique de l’Ouest, avec des artistes comme Didier Awadi du Sénégal, Smokey du Burkina Faso et Soumbill de la Côte d’Ivoire, etc., Ambassadeur de bonne volonté, meilleur ambassadeur du rap malien au Mali Hip-hop Awards 2016. Détenteur de plusieurs autres distinctions, Master Soumy a été décoré de la médaille du mérite national avec effigie abeille par l’Etat malien en septembre 2016, pour son engagement citoyen à travers la musique.

Après plusieurs tournées africaines, européennes et américaines, Master Soumy sort son quatrième album intitulé «GWELEKA». Cet album, un véritable rap urbain du Mali, remporte le trophée du meilleur ambassadeur du rap malien.

Galedou System

****