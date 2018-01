«Malikura» : un mouvement de soutien aux idéaux de Cheick Modibo Diarra - abamako.com

Le Premier ministre, Cheick Modibo Diarra

Le mouvement de soutien aux idéaux de Dr. Cheick Modibo Diarra, Malikura, est né sur les réseaux sociaux. Ses responsables ont animé leur premier débat public, le samedi 13 janvier, à la Pyramide du Souvenir. Ce premier rassemblement des membres du mouvement a vu la participation des partisans venus de l’intérieur du Mali et de la diaspora.

Ils sont quasiment tous des jeunes à l’image de l’initiateur du mouvement, Ousmane Dembélé, qui était encore à l’université au moment du coup d’Etat de 2012. Cet évènement qui a occasionné l’arrivée à la primature de Dr. Cheick Modibo Diarra, pendant six mois, la gestion des affaires publiques par l’homme, ont séduit beaucoup de personnes.

Selon le coordinateur national du mouvement de soutien aux idéaux de Cheick Modibo Diarra, Ousmane Dembélé, le choix de la personne de Cheick Modibo s’explique par sa brillante prestation dans le monde et pendant son court séjour à la primature, où il a montré des preuves que le Mali peut avec ses propres ressources résoudre ses besoins.

«Quand Cheick Modibo venait à la primature, le Mali était sous embargo de la Cédéao et l’aide extérieure était aussi suspendue. Malgré tout, il a pu payer les fonctionnaires de l’Etat, diminuer le prix des denrées de première nécessité, augmenter la solde des militaires et stabiliser l’éducation. À cela, il faut ajouter les différents projets qu’il a et qui peuvent conduire le Mali vers un développement sans précédent. Tels sont les idéaux pour lesquels les jeunes se battent aujourd’hui afin de voir le Mali renaître de ses cendres à travers Cheick Modibo Diarra», dira le coordinateur national du Mouvement Malikura.

Rappelons que beaucoup de fans de Cheick Modibo Diarra, comme Boubou Lah, ont répondu à l’appel du mouvement. M. Lah, connu pour son franc-parler, n’a pas manqué de reconnaître qu’il s’est trompé sur le choix du président IBK en 2013, et que les cinq ans de l’homme sont suffisamment explicites pour tourner la page de cette malheureuse aventure.

Gabriel TIENOU