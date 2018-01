Poursuite des cérémonies de présentation de vœux de nouvel an au chef de l’Etat - abamako.com

Poursuite des cérémonies de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'Etat
Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le Reporter

Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des Armées, Ibrahim Boubacar Keita, a reçu les vœux de nouvel an des chefs d'états-majors et directeurs des services centraux des Armées, dans la salle des Banquets du Palais présidentiel de Koulouba. L'intervention du chef d'état-major général des Armées a surtout porté sur les acquis et les perspectives des Forces armées et de sécurité.

Dans cette tradition républicaine bien établie, dans sa réponse aux chefs militaires, le président de la République, chef de l'État et chef suprême des Armées, s'est réjoui en ces termes : «Ce que je viens d'entendre était attendu des dignes fils du Général Abdoulaye Soumaré....qui, malgré tout, a choisi le Mali et l'honneur».

Le président de la République a rappelé aux chefs militaires toutes les valeurs républicaines qui font qu'ils sont l'expression de sa décision politique. Renseignant sur la nouvelle lâche attaque des terroristes de ce à Hombori en lançant des roquettes, IBK a déclaré que chaque soldat qui tombe au service du Mali lui coupe le sommeil. Il a ensuite rassuré les chefs militaires de la poursuite des efforts pour renforcer et mettre à la disposition de l'armée les moyens de sa mission républicaine afin de sécuriser les Maliens et leurs biens.

Le président de la République dira qu'aucune action de démoralisation des forces armées et de sécurité, au nom de la démocratie ou de la liberté d'expression, ne sera plus tolérée par la justice malienne, quelle qu'en soit l'auteur. Il a enfin souhaité bonne et heureuse année 2018 aux Fama et aux ayant-droits militaires et paramilitaires, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, et une paix définitive au Mali en 2018.

Auparavant, à l'entame de son intervention à l'endroit du chef suprême des Armées, le Général de division, Moussa Bemba Keita, chef d'état-major des Forces armées du Mali, a sollicité l'autorisation du chef d'état un instant de recueillement en hommage à nos vaillants soldats tombés au service du Mali. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a souhaité au président de la République, chef suprême des Armées, ses vœux de nouvel an. Les Fama souhaitent vivement qu'en 2018 se poursuivent la concrétisation des efforts du président de la République et la réalisation de bons vœux pour un Mali en paix dans un élan de patriotisme affirmé pour le bonheur de tous.

«L’année qui s’achève a été laborieuse pour nos Fama. Les groupes armés terroristes, par des actions lâches de harcèlement, de pose d'engins explosifs improvisés et de mines ainsi que par des assassinats ciblés, ont voulu installer la terreur et la peur chez les populations et dans nos rangs. Ces actions ne nous feront pas reculer et n'entameront en rien notre moral et notre engagement d'honorer notre serment», a-t-il martelé. Il a salué l’initiative d'IBK de créer l'opération 'Dambé' qui veut dire honneur, en cours, pour restaurer l'honneur du Mali et de son peuple. Pour cela, il a rassuré le chef suprême des Armées et les populations maliennes. «Nous allons amplifier la mutualisation des moyens de l'opération Dambé, ceux du plan de Sécurisation Intégrée des régions du centre et avec eux des partenaires pour créer un environnement favorisant le développement socio-économique et culturel, et permettant la tenue des élections générales de 2018», a évoqué le chef d'état-major des Forces armées, Moussa Bemba Keita.

Il a rassuré le président en exercice du G5 Sahel, que les Fama seront au rendez-vous du calendrier pour l'opérationnalisation complète de la Force conjointe. Il a également salué le leadership de haut niveau du président de la République, grâce auquel il a pu obtenir l'adhésion de ses pairs et celle des partenaires internationaux. Il n'a pas manqué de rappeler les acquis en logistique des Fama, depuis 2013, dont les moyens de mobilité en véhicules, des armes, des munitions, des ambulances, des vecteurs aériens et la dotation en matériels de soutien des hommes, les tenues, les matériels de campement, les structures sanitaires. Par un système de soutien adapté et les moyens acquis, les forces ont eu plus d'aisance opérationnelle, a-t-il déclaré.

Dans la perspective de la continuité des formations classiques avec un nouvel esprit : affirmer le leadership des cadres officiers et sous-officiers en leur faisant acquérir des connaissances essentielles , un ''savoir-faire faire'' pour exercer convenablement leur rôle au sein des formations de combat et des qualités de chef militaire, un ''savoir-être'' résolument dirigé vers le devoir.

En terme d'enjeu, il a rassuré le chef de l'État qui, dans sa vision présidentielle évoquée tous les jours, ''une armée forte, capable de défendre le territoire'', de travailler à favoriser l'émergence de militaires responsables, efficients, professionnels, imprégnés des valeurs et principes républicains, respectueux des droits humains et sous contrôle démocratique. Il a vivement salué le chef de l'État, grâce à qui, il y a eu la relecture du Statut général des militaires pour corriger les lacunes et renforcer le commandement.

Également, pour l'amélioration de la valeur du point d'indice, l'obtention d'indemnités forfaitaires au profit des ayant-droits des militaires décédés sur le théâtre des opérations, la prise en charge des militaires blessés au cours d'une opération de guerre ou de service commandé, la création de la fondation de la solidarité au profit des orphelins de militaires. «Ces actions ont contribué grandement au bon moral et à l'engagement remarquable au combat des hommes», a-t-il insisté.

Dans le cadre des réformes, il a salué l'adoption du Budget Programme, la mise en œuvre de la Loi d'orientation et de programmation militaire et celle de la Loi d'orientation et de programmation de la Sécurité, qui «s'inscrivent dans la vision stratégique des Fama au courant de nouvel an».

En matière de recrutement, Moussa Bemba Keita a rassuré le chef de l'État que le recrutement ne sera plus systématique, et non plus une obligation morale de combler le vide, mais plutôt un travail de responsabilité recherchant la qualité pour honorer valablement un emploi. Les formations en cours pour renforcer l’aguerrissement, la spécialisation et les aptitudes tactiques des hommes dans plusieurs centres de formations du Mali se poursuivront et se renforceront en même temps que les actions de professionnalisation.

«Tous ces efforts visent à la reconstruction d'une nouvelle armée, garante de la politique sécuritaire, de la souveraineté et de l'intégrité du Pays. Une armée mieux équipée et moderne, adaptée à la menace asymétrique et au service de son peuple», a-t-il déclaré. Il a souhaité une bonne année 2018 avec une armée bien réformée et bien renforcée. Il n’a pas manqué de manifester sa reconnaissance aux efforts déployés dans notre pays par la Minusma, la Force Barkhane, l'EUTM, l'EUCAP, la CEDEAO, l’Union Africaine, et tous les pays partenaires engagés aux côtés de nos Fama au prix d'énormes sacrifices.

Madou's CAMARA



