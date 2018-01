Peuple malien : Sortir du sommeil dogmatique pour ne pas se piéger - Le peuple malien est assez paradoxal dans ses choix - abamako.com

Peuple malien : Sortir du sommeil dogmatique pour ne pas se piéger - Le peuple malien est assez paradoxal dans ses choix Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Le Pays







Il aime et hait les mêmes choses à la fois ; ce qu’il critique chez les autres, c’est ce qu’il fait lui-même. Il qualifie les uns de corrupteurs alors qu’il est corrompu jusqu’au dernier degré. Cette attitude est celle d’un peuple en état de « sommeil dogmatique », situation qui compromet l’avenir de la nation puisqu’elle conduit les citoyens à élire des hommes n’ayant aucun souci pour la survie de la nation.



Les campagnes présidentielles

Lors des campagnes présidentielles, nous voyons au Mali, les partis politiques courir derrière les associations de jeunesse, de femmes, munis de t-shirts ou d’autres cadeaux pour lesquels ces citoyens décident de mettre l’avenir de toute la nation en branle pour des hommes qu’ils n’aiment pas forcément ou qui ne sont pas forcément vertueux pour la gestion de la chose publique.

Ces hommes, une fois au pouvoir, endettent le pays, dilapident les biens de l’État, surfacturent les grands marchés, etc. Ainsi, la situation sécuritaire du pays deviendra de plus en plus instable puisque chaque citoyen vivant dans des difficultés extrêmes tentera de gagner sa vie à travers la première occasion qui se présente à lui. Le peuple malien doit désormais comprendre que le vrai amour ne se justifie pas.



L’amour est injustifié

Il est temps que le peuple malien grandisse, qu’il atteigne l’âge de la maturité pour comprendre enfin que l’amour n’est pas justifiable, c’est-à-dire qu’on ne doit pas aimer un homme ou un candidat uniquement pour des présents éphémères.

Un tel homme qui arrive au pouvoir par corruption continuera à corrompre l'État, à voler l’État afin de s’enrichir. L’intérêt général lui sera secondaire. À cet effet, le pays peinera à trouver la stabilité, le développement souhaité.

Nous voulons un pays prospère où l’égalité, la justice règnent ? Alors, changeons de mentalité en refusant les cadeaux empoisonnés de ces hommes politiques qui ne visent que leurs intérêts et non ceux de la patrie.



Voter pour des candidats ayant un projet convaincant

Il faudrait changer d’option, au lieu de voter pour des candidats pour des mille ou deux mille francs, votons plutôt pour ceux ayant un projet politique convaincant. A cet effet, chaque candidat doit être invité à présenter son projet, après quoi, un débat rationnel sera organisé entre eux à la manière française sur leur projet. Les hommes élus sur cette base à la tête de l’État doivent bénéficier d’un contrôle aigu des citoyens dans l’exécution de leur projet présenté lors de la campagne.



Ce contrôle citoyen est ce qui manque dans la plupart des démocraties contemporaines et c’est ce qui explique toutes les malversations auxquelles nous assistons. Comme dit un intellectuel anglais du XXe siècle, la force de corruption du pouvoir est grande de telle sorte qu’il est susceptible de corrompre même l’homme le plus vertueux. C’est à ce titre qu’il est nécessaire que les dirigeants soient contrôlés dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes pour le bonheur de toute la nation.



Une nation n’est belle que si les citoyens connaissent leurs droits et leurs devoirs, que s’ils savent être indépendants dans les décisions qu’ils prennent, que s’ils sont patriotes. Le patriotisme est le concept qui manque dans nos grandes politiques nationales, or, sans cela la nation est vouée à l’échec.



Fousseini Togola