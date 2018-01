Un nouveau pacte social solidaire (NPSS) : ‘‘Le Mali est la finalité de toutes nos hypothèses’’, dixit DD - abamako.com

Le dimanche 10 septembre 2017, Dramane Dembélé, candidat de l’Adéma-PASJ à la présidentielle 2013, a dévoilé son ambition et esquissé son projet présidentiel. Intitulée "Nouveau Pacte Social Solidaire", cette offre est articulée autour de cinq axes prioritaires : éducation, défense et sécurité, création de richesse et emploi, décentralisation et gouvernance locale, et intégration.



Pour l'ancien ministre Dramane Dembélé (DD), ce Nouveau Pacte Social Solidaire doit être "entendu comme Cycle nouveau d'une Société en crise qui tire les leçons de son affaiblissement, son affaissement, sa fragilité et qui revient aux valeurs sociétales, culturelles d'Humanisme, de Partage, de Solidarité, de Mutualisation des efforts pour limiter les déséquilibres (entre riches et pauvres, forts et faibles, citadins et ruraux) afin que chacun se sente pleinement malien, sécurisé, protégé y compris sur le plan alimentaire, sécuritaire, sanitaire, éducatif (école pour tous)?".



Dans le cadre du lancement du NPSS, ce samedi 20 janvier 2018 aura lieu la cérémonie de Déicace dudit document à la Maison de la Presse de Bamako à 10 h. Et un meeting populaire se tiendra le dimanche 21 janvier 2018 au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah de Badalabougou. La présence de toutes et de tous est vivement souhaitée à ce grand meeting.



