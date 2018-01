CHAN 2018: Côte d’Ivoire éliminée, Zambie et Namibie en quarts - abamako.com

CHAN 2018: Côte d'Ivoire éliminée, Zambie et Namibie en quarts
Publié le vendredi 19 janvier 2018

La Côte d’Ivoire dit adieu au Chan avant les quarts de finale. Elle laisse la place à la Zambie et à la Namibie.



Très grosse désillusion pour les Eléphants Locaux « On avait à cœur de gagner, on est éliminé, on est déçu mais il y a un troisième match », propos du défenseur ivoirien dans la zone mixte et qui traduisent qu’ils ne verront en effet pas les quarts de finale du championnat d'Afrique des nations qu’elle avait atteint le carré d’as en 2016. Battue (0-1) en ouverture par la Namibie, la Côte d’Ivoire s’est inclinée (2-0) jeudi devant la Zambie, grâce à un doublé d’Augustine Mulenga aux 7è et 67è dans le second match du groupe B du Chan. En même temps que la Zambie, la Namibie assure.



Les Brave Warriors , qui se sont imposés grâce à un but dans le temps additionnel (93è) , terminent avec le même nombre de points six que la Zambie.



Ainsi, pour les Namibiens, c'est la première fois de leur histoire qu'ils se qualifient pour les quarts de finale de cette compétition. De bon augure car, à Marrakech, ils y croient (les Brave Warriors) voulaient déjà plier l’affaire. Ce qui est fait. Il leur reste à battre la Zambie pour terminer à la tête du groupe et évité le pays, hôte. qui est le Maroc



B.D.S