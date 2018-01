CHAN 2018: Espoir guinéen d’un dépôt de réserve contre le Soudan - abamako.com

CHAN 2018: Espoir guinéen d'un dépôt de réserve contre le Soudan Publié le vendredi 19 janvier 2018

La Fédération guinéenne de football a déposée une réserve contre le Soudan pour avoir utilisé un joueur non qualifié pour le Chan, a appris auprès d’une source de la Féguifoot abamako.com.



Selon l’officier media de la Féguifoot, Aboubacar Blaise Camara, il s'agit du joueur soudanais El Elsaman Elsawi , qui ne serait plus joueur local eu egard son engagement d’un contrat avec le club Libyen d’Alhitihad de Tripoli , aux dires de l’officier media .



« La fédération guinéenne de football a porté une réserve contre le joueur soudanais du nom de D'Elsaman Elsawi Elsheikh qui serait sous contrat avec le club libyen Alittihad de Tripoli depuis le 31 décembre 2017. Ce joueur soudanais a été aligné lors du match Guinée-Soudan le dimanche 14 janvier au stade Mohamed V de Casablanca. La réserve de la Fédération guinéenne de football va être examinée aujourd'hui par la Caf. La raison est toute simple: selon les règlements de ladite compétition, le Chan est réservé uniquement aux joueurs locaux » a écrit Aboubacar Blaise Camara sur son compte Facebook.



Selon nos sources, la Caf par ses commissions competentes devrait se réunir pour trancher cette réserve avant les matches de la 3è journée, notamment ceux du groupe A. Si cette requête de la Féguifoot aboutissait, le Soudan risque une disqualification au Chan. Ce qui donnera droit à l’unique opposition entre la Guinée et la Mauritanie.



B.D.S