Compétitions Africaines des Clubs: Le Stade et le Réal en Ligue des Champions, le Djoliba et les Onze Créateurs en coupe CAF Publié le vendredi 19 janvier 2018

Le CONOR a finalement donné les noms des équipes maliennes devant prendre part aux compétitions africaines des clubs pour le compte de l’année 2018. Il s’agit du Stade malien de Bamako et l’AS Réal de Bamako en ligue des Champions et en Coupe CAF le Djoliba AC et les Onze Créateurs de Niarela.



Le Comité de Normalisation (CONOR) a pris cette décision et se basant sur les résultats du championnat national 2015-2016. Il a décidé d’annuler purement simplement le championnat national 2016-2017.



Le CONOR prend ainsi sa première grande décision car il y avait également un sérieux problème à ce niveau jusqu’à ce que la CAF à donné un ultimatum au Mali d’envoyer les noms de ces représentants. La montée en première divisé aussi a été annulée par conséquent aucune équipe de la première division ne sera reléguée en deuxième division et aucune équipe de la deuxième division ne montera en première division.



Fsanogo/aBamako