Soutien aux manifestations culturelles au Mali en 2017: la fondation Orange a investi plus de 36 millions FCFA

Fidèle à son engagement de valoriser la culture malienne, la Fondation Orange Mali a soutenu, courant 2017, plusieurs manifestations culturelles, à travers le pays, pour plus de 36 millions de FCFA.



Dans le souci d’appuyer l’économie locale et nationale et de valoriser lexas richesses artistiques et culturelles de notre pays, à travers le théâtre, la danse, et les émissions et événements culturels, la Fondation Orange Mali, depuis sa création, accompagne chaque année plusieurs grands festivals à Bamako et dans les régions, contribuant du coup aux efforts de désenclavement desdites localités.

En effet, la Fondation Orange Mali a soutenu, entre autres le Festival culturel Dogon, le Festival de Ouagadou à Nara, le Festival International de Kurukanfuka, le Festival International les Nuits du Kamalen Ngoni à Yanfolila, le Festival Jazzy koum ben, le Festival des Masques des Bobofings, le Festival multiculturel de Bancoumana, le Festival du Meguétan à Koulikoro, et le Festival International des Cauris (FESCAURI) à Siby.

Toutes ces manifestations ont pour principal but de valoriser le patrimoine culturel et artistique du Mali. De même, la culture c’est aussi le soutien à l’émergence de jeunes talents, à travers l’Association (Donko Seko) pour la danse contemporaine, la musique traditionnelle, à travers surtout l’émission télévisée Weltaaré et un appui à la Nuit du Taman et à l’école de musique de Kirina.

Mme Zoé DEMBELE, présidente du Jazzy Koum Ben Festival s’est réjouie du soutien de la Fondation au jazz, une musique qui rassemble et qui unit les peuples ; et estime que cet apport de la Fondation a permis à Jazzy Koum Ben Festival d’exister tous les ans.

Abdoul BERTHE, Directeur du Festival les Nuits du Kamalen Ngoni, a vivement félicité et remercié la Fondation pour son appui qui date depuis la création du festival en 2013.

«Nous avons bénéficié du soutien de la Fondation Orange Mali pour l’organisation du Festival des arts et culture de Wassoulou «Nuits Kamalen N’Goni» et surtout d’avoir cru à notre projet. Aujourd’hui, c’est un événement rassembleur qui mobilise plus de 15 000 personnes des aires culturelles de Kolondièba, Bougouni et Yanfolila. D’autres appuis de la Fondation sont à saluer, 3 000 moustiquaires distribuées aux femmes des communes rurales et les 3 Centres de santé de référence de Yanfolila, des dons de kits de maraîchages aux femmes de Fougani-Ganadougou et aux femmes maraîchères de Tiola et un moulin aux femmes transformatrices du beurre de Karité de Kolondièba.»

Quant à Mandjou YATTARA, Directeur du Festival des Cauris du Mandé, il a fait savoir que «le FESCAURI» a célébré sa 11è édition du 15 au 17 décembre 2017 et depuis 10 ans, il bénéficie d’un soutien de la Fondation Orange.

Selon M YATTARA, FESCAURI est un événement culturel unique en Afrique et annuel qui réunit plus de 10 000 personnes sur 3 jours à Siby autour des arts divinatoires, de la médecine traditionnelle et des musiques sacrées du Mali et d’Afrique».

«Nous apprécions très sincèrement la constance, la régularité de l’accompagnement de la Fondation Orange Mali qui nous a permis d’organiser chaque année le Festival au bénéfice des populations du Mandé. Les populations de la commune rurale de Siby est également reconnaissante à la Fondation Orange pour les dons de moulins aux femmes, de matériels informatiques au Centre culturel FESCAURI de Siby», a-t-il témoigné.

En tout cas, indique-t-on, pour la seule année 2017, la contribution de la Fondation Orange Mali aux manifestations culturelles et artistiques, par ricochet la promotion de la riche culture malienne, s’élève à plus de 36 millions de FCFA.

Par ailleurs, à l’instar des autres années, la Fondation Orange a réalisé de nombreuses actions solidaires pour le bien-être des populations dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et aussi de la solidarité de première nécessité.

Notons que la solidarité est la raison d’être de la Fondation Orange Mali. En effet, la mise en place d’une politique formalisée de mécénat sous le statut d’une fondation d’entreprise a été réalisée à Orange Mali en 2006 à l’instar des autres fondations du Groupe Orange.

Aussi, la Fondation Orange Mali est une Fondation d’entreprise, née de la volonté des actionnaires et du personnel d’Orange de participer de manière structurée et pérenne à l’œuvre consistant à se préoccuper de son environnement immédiat.

Ainsi, depuis 2006, la mission de la Fondation Orange Mali est d’œuvrer auprès des plus hautes autorités de l’Etat, des partenaires publics et privés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour cela, elle a défini 3 axes d’intervention, à savoir: la santé, l’éducation, la culture.

A ces 3 principaux volets stratégiques, s’ajoute l’axe de la solidarité compte-tenu de notre environnement socioéconomique.

Enfin, il s’agit ainsi pour la Fondation d’affirmer l’implication citoyenne d’Orange Mali auprès des populations et des autorités autour de projets ayant pour objet le développement humain et d’exercer pleinement sa mission de «responsabilité sociale d’entreprise» autour des causes et valeurs humanitaires communes.



Par Sékou CAMARA