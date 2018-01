Défense de la cause des paysans: IBK surnommé « premier avocat » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Défense de la cause des paysans: IBK surnommé « premier avocat » Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Info Matin

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger.

M`Bewani (Région de Ségou), le 17 juin 2017. Le Ministre de l`Agrculture, Dr Nango Dembélé a, en présence du président de l`Assemblée Permanente des Chambres d`Agriculture du Mali (APCAM), M. Bakary Togola et du PDG de l`office du Niger M. Mamadou Mbaré Coulibaly, procédé au lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger Tweet

Pour les nombreuses facilités accordées au monde rural, depuis son accession au pouvoir, les paysans ne manquent pas d’éloges pour exprimer leurs reconnaissances au président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA. Les visites de terrain du ministre de l’Agriculture sont saisies par les paysans pour magnifier les efforts du chef de l’Etat en leur faveur. C’est pourquoi il a été surnommé ‘’Premier avocat des paysans’’.



Au cours d’une récente visite dans les zones CMDT, le représentant de la Confédération nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton, Bakary Klèdiomo DEMBELE, a surnommé le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar KEITA, ‘’Premier Avocat des paysans’’. Il a remercié le président IBK pour la grande considération qu’il a envers les paysans. Selon lui, cela se justifie par les nombreux efforts concrets pour le développement du secteur agricole dans notre pays.

Le porte-parole des paysans, représentant le président Bakary TOGOLA, lors de la dernière tournée du ministre de l’Agriculture dans les zones CMDT, a affirmé à haute et intelligible voix partout où la délégation est passée qu’IBK est le premier défenseur des dossiers concernant le monde rural lors des conseils des ministres.

« Il nous est revenu que lors des conseils des ministres, les dossiers concernant les paysans ne font face à aucun désaccord pour être adoptés. Cela, parce que c’est le président lui-même qui défend en premier lieu les dossiers du monde rural. Les dossiers portés par le ministère de l’Agriculture en conseil des ministres sont préparés sur le terrain dans les champs avec l’implication des paysans. C’est pourquoi tous nos dossiers sont facilement adoptés avec le chef de l’Etat qui est notre premier avocat», a affirmé Bakary Klèdiomo DEMBELE devant les paysans partout où la délégation ministérielle est passée.

Il a expliqué que l’engagement du chef de l’Etat en faveur du monde rural a eu comme résultat, le renforcement de la subvention des intrants, des tracteurs et d’autres équipements agricoles. Le porte-parole des paysans a déclaré que le chef de l’Etat a fait son mieux et qu’il appartient aux paysans, aux cadres du département et des services rattachés ainsi qu’aux agents sur le terrain de redoubler d’efforts pour concrétiser l’ambition présidentielle dans le domaine de l’agriculture. Pour ce faire, il a appelé à l’entente et à la bonne collaboration entre les différents acteurs pour couronner les efforts du Président avec des résultats encourageants.

Bakary Klèdiomo DEMBELE n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour appeler les paysans à être reconnaissant envers le président pour les grands efforts que celui-ci a déployé.

Il a rassuré que les paysans ne manqueront pas l’occasion opportune pour payer à 100% la dette du Président de la République envers eux. En attendant, M. DEMBELE a appelé la population de la troisième région à sortir massivement pour accorder un accueil triomphal au chef de l’Etat qui se rendra à Koutiala le 22 janvier courant. Pour lui, la grande mobilisation pour accueillir le chef de l’Etat permettra surement aux paysans de bénéficier d’autres facilités de la part du président.

En s’adressant aux paysans dans les localités de Koutiala, de Yorosso et de Sikasso, Bakary Klèdiomo DEMBELE s’est exprimé ainsi : « Sortez nombreux pour accueillir le Président de la République lors de sa prochaine visite à Koutiala, sa ville natale. Si vous sortez nombreux, je suis convaincu que toutes les doléances des paysans qui seront soumis à IBK seront prises en compte sans exception ».



PAR MODIBO KONE