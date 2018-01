FESTI-SENTE du Ganadougou: la deuxième édition lancée - abamako.com

Du 31 au 02 avril, la commune urbaine de Nièna abritera la deuxième édition du festival international du Ganadougou commune appelé « FESTI-SENTE ». Cette deuxième édition est placée sous le thème : « L’accès à l’eau potable comme facteur de développement ». L’information a été donnée, le samedi dernier, lors d’une conférence de presse que l’artiste Mamou SIDIBE, directrice dudit festive, a animée à la Maison de la presse, pour lancer la deuxième édition, en présence du Maire adjoint de la commune urbaine de Ganadougou, M. Seydou TOGOLA.



Organisé par l’artiste Mamou SIDIBE et les ressortissants de la contrée de Ganadougou, ce festival est un rendez-vous culturel que les spectateurs ont coché dans leur agenda, grâce à une bonne organisation de la première édition. Pour l’artiste Mamou SIDIBE, ce festival vise à revaloriser l’ensemble des pas de danses et des genres musicaux courant dans le terroir, liés au travail de la terre, à la bravoure, aux connaissances occultes, aux funérailles.

« Il sera une opportunité pour les milliers de festivaliers attendus de découvrir des pas de danses des communautés du terroir, à travers des instruments musicaux comme: kenkenni, kunfilafô, flé ani donkanfô. Les sites touristiques de la localité seront visités par les participants. Ce sera aussi le lieu pour les festivaliers de découvrir les accoutrements mystiques y afférents surtout ceux des chasseurs », a-t-elle rassuré.

Selon elle, l’objectif « FESTI-SENTE » global de est de contribuer à valoriser l’animation folklorique, promouvoir la femme rurale dans la Commune de Nièna. Ce festival, poursuit-elle, participe au renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés, à l’essor socioéconomique et culturel dans la Commune de Nièna dans un cadre de l’égalité de chance pour une protection et une promotion de la diversité des expressions culturelles, à la promotion d’un développement durable du secteur des arts et de la culture au Mali. Mieux, dit-elle, il vise également à créer un espace de rencontres et d’échanges entre les femmes rurales elles-mêmes sur leurs préoccupations d’épanouissement socioéconomique et cultuel au Mali en général et dans la Commune de Nièna en particulier; favoriser l’instauration d’un espace de dialogue entre les femmes rurales et les autorités locales d’une part, et entre elles et les 600 festivaliers attendus d’autre part dans une perspective de lutte contre la misère, d’où le choix du thème. « FESTI-SENTE se doit un festival qui assure la promotion du développement de notre contrée. « A chaque édition, nous choisissons un thème en fonctions d’un problème qui nous tient à cœur. Le problème d’eau est très sérieux dans la zone de Ganadougou à une période de l’année. C’est pourquoi nous avons choisi ce thème pour attirer l’attention du gouvernement et celle des populations à y trouver une solution idoine », a-t-elle expliqué.

Pour la sécurité de l’événement, le Maire adjoint Seydou TOGOLA, rassure. « Nous sommes à pied d’œuvre là-bas pour que l’évènement se passe sans aucune incident. Nous travaillons avec la gendarmerie et la protection civile à travers un comité spécial pour la réussite du festival. Venez sans crainte. La sécurité est garantie », a-t-il martelé

FESTI-SENTE 2018 sera aussi marqué par des conférence-débats, des expositions artisanales et des produits de transformation agroalimentaire, des concerts de musique moderne et traditionnelle, des animations folkloriques, des visites sur des sites touristiques réhabilités de la Commune rurale de Nièna, des cours sur les rythmes musicaux traditionnels du SENTE.

La conférencière a, pour finir, remercié les partenaires et sponsors pour la réussite de la première Edition et appelé les opérateurs économiques et culturels pour un soutient de taille, en ce qui concerne l’édition de 2018. Mamou SIDIME a fait une mention spéciale au gouvernement du Mali, à travers le département de la Culture qui a accompagné l’événement du début à la fin.



Par CHRISTELLE KONE