Développement socioéconomique du cercle de Dioïla: l'honorable Diarrassouba à l'avant-garde du combat

Développement socioéconomique du cercle de Dioïla: l'honorable Diarrassouba à l'avant-garde du combat Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Info Matin

Des 100 logements sociaux de Fana, aux CSCOM de Togo, de Mansara, Séguéla ; à la mosquée de Dioïla, Boya, en passant par les kits solaires et de sonorisation offerts aux centres de santé et mosquées de la localité, on en fini pas de compter aujourd’hui toutes les infrastructures sociales réalisées dans le cercle de Dioïla grâce au concours de l’honorable Mamadou DIARRASSOUBA, député élu de cette localité. Le week-end dernier, nous avons effectué une visite dans la localité pour constater de visu certaines de ces réalisations et recueillir les témoignages des bénéficiaires. Voyage au cœur du Banico à la découverte des œuvres d’un député adulé par les siens.



Contrairement à certains élus taxés de tourner le dos à leur base une fois les élections terminées, l’honorable Mamadou DIARRASSOUBA, dit «DIARRAS» pour les intimes, député élu dans le cercle de Dioïla veut rester le plus près possible à ses lecteurs. Pour preuve, depuis son élection, l’homme ne cesse de multiplier les initiatives pour attirer les partenaires au développement dans la localité en vue de changer le quotidien des siens.

Aujourd’hui, ses efforts ont porté fruit et de nombreuses infrastructures sociaux de base dont, entre autres des CSCOM, des mosquées, des logements sociaux, sont à mettre à l’actif de l’homme. Pour la plupart, il s’agit d’infrastructures réalisées grâce à l’appui de certains partenaires, notamment l’ONG Alfarouk, qui a cru à son engagement auprès des populations dans une localité où tout reste à faire.

Grace à ces réalisations, le premier questeur de l’Assemblée nationale du Mali, l’honorable DIARRASSOUBA, jouit actuellement d’une popularité sans équivoque auprès des populations du Banico qui ne tarissent pas d’éloges pour ce digne fils du terroir.

Le week-end dernier, l’occasion nous a été donnée de visiter certaines de ces infrastructures réalisées, à travers tout le cercle. Des différents témoignages recueillis, il ressort que l’honorable DIARRASSOUBA est un député très proche de ses concitoyens qui n’hésitent pas en retour de lui accorder leur soutien indéfectible.

Samedi dernier, notre escapade a commencé par le village de Boya, situé à quelques 33 Km de Dioïla, en direction de Massigui. Là-bas, grâce à l’appui de l’ONG Alfarouk, une mosquée a été rénovée et un CSCOM construit.

Selon l’imam Abdoulaye Sékou DIARRA, cette mosquée bâtie en banco, depuis 50 ans, s’est écroulée plusieurs fois avant d’être reconstruit en dure grâce à l’apport de l’honorable et ses partenaires.

«Quand nous avons reçu les émissaires de l’honorable DIARRASSOUBA, ça nous a soulagé. Il était très difficile de prier dans la mosquée, tellement qu’il faisait sombre l’intérieur. Nous remercions, l’honorable pour ce geste. Il nous aide beaucoup», a-t-il confié. Aujourd’hui, cette moquée est entièrement rénovée et équipée de Kit solaire pour l’éclairage au grand bonheur des fidèles. En plus de la mosquée, l’honorable et son partenaire (ONG Alfarouk) ont aussi construit un CSCOM, recruté des enseignants, payé des kits scolaires pour les enfants. De même, il est prévu la construction de 3 salles de classe. Ce que retient, Broulaye SANOGO, un autre intervenant, c’est que tout a été rapide et la contribution des populations locales se limite aux travaux de manœuvre, l’apport en sable et en gravier.

«Nous remercions infiniment l’honorable. Nous avons connu beaucoup de députés, mais aucun d’entre eux ne nous aidé comme DIARRASSOUBA», a félicité M. SANOGO.

A N’Golobougou, situé à quelques Km plus loin, l’honorable et ses partenaire ont installé un kit solaire dans le CSCOM où les femmes accouchaient dans le noir depuis sa création en 1991. Ici, les problèmes ont pour nom : le manque salle d’hospitalisation, la prise en charge du salaire du médecin.

Dans son intervention, la porte-parole des femmes, Aminata SANOGO, a exprimé la reconnaissance de ses sœurs à l’honorable DIARRAS.

Après ces deux localités, notre équipe de reportage a mis le cap sur le village de Togo, situé à quelques 55 Km de Dioïla. Dans ce village, l’ONG Alfarouk a répondu à la sollicitation des populations transmise par l’honorable Mamadou DIARRASSOUBA en réalisation un CSCOM entièrement équipé et doté de personnel qualifié, et une adduction d’eau.

«IBK et son gouvernement nous a soulagé», s’est réjoui le président de l’ASACO, Daouda SYLLA. Il a souligné que la réalisation de ce CSCOM a permis de rapprocher les soins des populations.

S’agissant de l’honorable DIARRASSOUBA, il l’a qualifié d’infatigable travailleur au service des populations.

«Aucun député ne nous a jamais aidé comme lui», a-t-il dit. Avant de demander au gouvernement de s’engager à prendre en charge le salaire du personnel qui pèse sur les épaules des populations démunies.

A Sanankoro (Kouloubadougou), situé à 62 Km environs de Dioïla, l’honorable et ses partenaires ont doté le CSCOM d’un kit solaire pour l’éclairage des lieux. Ici, les populations réclament une école du niveau seconde cycle.

A Séribila, en plus d’une contribution financière, l’honorable a contribué à l’équipement de la Mosquée en matériel de sonorisation et de Kit solaire.

Dans cette localité, les populations essentiellement des agriculteurs, réclament des salles de classe, des salles d’hospitalisation pour le CSCOM, de même que la construction de la route qui les relie à Massigui long de 30 Km.

A Séguéla, les populations ont exprimé leur reconnaissance à l’honorable DIARRAS, après la construction de leur centre de santé. Selon le chef de village, pour la première fois, depuis le Mali indépendant, ses habitants ont su que l’Etat central pense à eux en apportant une solution leurs problèmes de santé. Mais le nouveau CSCOM manque de point d’eau potable, de source d’éclairage, et l’état de la route avec Massigui, long de 8 Km, est critique rendant très risqué l’évacuation des femmes enceintes.

La ville natale de l’honorable Mamadou DIARRASSOUBA (Massigui) n’est pas aussi en marge des réalisations. Là-bas, les témoins oublient volontiers certaines réalisations à l’actif de l’honorable. Mais on peut tout de même souligner la dotation en laboratoire du CSCOM ainsi que le recrutement et la prise en charge du salaire de l’agent du Labo pour une période de trois mois. A cela s’ajoute, la dotation du même CSCOM en kit solaire pour l’éclairage et d’autres besoins énergétiques.

De son côté, le Directeur technique du CSCOM (DTC), Seydou KONE, a souhaité voir certains agents intégrer la fonction publique des collectivités pour soulager le comité de gestion des charges lourdes du personnel.

Le Dr KONE de reconnaitre que l’honorable DIARRAS est en train de faire de son mieux pour le bon fonctionnement de cette structure.

A Mansara, une petite localité située à moins que 4 Km de Massigui, les populations se réjouissent de la réalisation d’une mosquée et d’un CSCOM qui attend d’être fonctionnel.

Le lundi 15 janvier 2018, retour de notre équipe à Dioïla. Avant de mettre le cap sur Fana, nous avons eu droit à la visite de la nouvelle mosquée de Dioïla-Bolibana. Entièrement rénovée par l’ONG Alfarouk, grâce à l’implication du député DIARRASSOUBA.

Selon l’imam Almoutapha SANGARE, que nous avons rencontré sur place, en plus du bâtiment principal, il y a la réalisation d’un point d’eau. Toutefois, l’imam a souhaité voir cette mosquée agrandir jusqu’au premier niveau pour permettre d’accueillir les femmes lors de la prière du vendredi.

Selon le président du comité de gestion de la mosquée, Abdoulaye TOUNKARA, cette mosquée existe depuis 1930 et était en était de délabrement avancé. Ainsi, la réalisation de cette mosquée contribue à l’épanouissement de l’islam dans la ville de Dioïla. C’est pourquoi, il a tenue à saluer et remercier le généreux donateur et son partenaire Alfarouk.

L’un des temps forts de cette visité a été la visite des chantiers des 100 logements sociaux de Fana. Bâti sur une superficie de 4 hectares, la réalisation de ces logements contribue à la lutte contre la pauvreté et à l’essor de la ville.

Selon Sidi Mohamed TRAORE, agent de la CMDT, c’est une première dans notre pays que des logements soient construits et gratuitement distribuées aux populations vulnérables.

Même sentiment de satisfaction chez Modibo DIALLO, chauffeur de son état qui trouve que l’honorable DIARRASSOUBA est un bâtisseur. Selon M. DIALLO, il doit sa popularité au fait qu’il dit la vérité sans démagogie.

«Je suis satisfait de tout ce qu’il fait en tant que député pour le cercle. Mais récemment, il a fallu son intervention pour que la question du poste de Fana soit régler définitivement», a-t-il témoigné. La réalisation de ces logements participe de la visibilité de la localité.

«Dès que DIARRASOUBA parle, les populations du Banico sont d’accord», a-t-il conclu.

Partout où nous nous sommes rendus, le constat et les témoignages prouvent que l’honorable Mamadou DIARRASSOUBA est un député en phase avec sa base sur toutes les questions importantes touchant le développement de la localité.

L’intéressé lui-même estime qu’il doit ce respect au fait qu’il est véridique avec les siens.

«Je suis un fils du tiroir et je n’ai pas besoins d’être sollicité pour leur venir en aide », a-t-il martelé. Avant de terminer, il a tenu à saluer et remercier tous les partenaires qui l’ont accompagné dans la concrétisation de ces œuvres, notamment l’ONG Alfarouk et le gouvernement du Mali.



Par Abdoulaye OUATTARA, Envoyé Spécial