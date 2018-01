Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme: le nouveau ministre au contact de ses services - abamako.com

Ministère de l'Habitat et de l'urbanisme: le nouveau ministre au contact de ses services Publié le vendredi 19 janvier 2018

Le nouveau ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Cheick Sidiya SISSOKO dit Kalifa, a rendu une visite de courtoisie à la Direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat et à la Direction nationale des domaines et du cadastre. Cette visite, qui a eu lieu, le lundi 15 janvier, a été l’occasion pour lui et la délégation qui l’accompagne, de prendre contact avec les directeurs et le personnel desdits services et d’échanger sur les préoccupations de l’heure et les solutions possibles.



A la Direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat, le ministre a été reçu par le directeur Drissa COULIBALY et son personnel tandis qu’à la Direction nationale des domaines et du cadastre, il a été accueilli par le directeur Sambala Mady KANOUTE et ses collaborateurs.

Au niveau des deux directions visitées, les responsables ont adressé leurs félicitations et celles des travailleurs au ministre pour la confiance placée en lui par le chef de l’Etat, tout en lui rassurant de leur soutien indéfectible pour l’accomplissement de sa mission à la tête du département.

Selon le directeur national de l’urbanisme et de l’habitat, Drissa COULIBALY, sa structure est représentée dans toutes les régions à part celle de Taoudéni. Il a noté que le principal défi au niveau de sa direction est relatif au développement harmonieux des villes. M. COULIBALY a rassuré que les ressources seront utilisées à bon escient pour donner satisfaction aux populations.

Les différents chefs de division de la direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat ont saisi l’occasion pour présenter leurs activités et leurs compétences respectives.

Aussi, le secrétaire général du syndicat a fait part des préoccupations des travailleurs.

En réponse aux préoccupations des travailleurs, le ministre a affirmé que tous les points sur lesquels son prédécesseur, Mohamed Aly BATHILY, avait donné son accord sont d’emblés des acquis, l’administration étant une continuité. Il a affirmé qu’une fois que le point sera fait par le syndicat au chef de cabinet, ils seront entérinés.

A propos de l’insuffisance des moyens pour le fonctionnement des structures, le ministre a indiqué qu’il y a un problème de planification budgétaire qu’il faut corriger. Le ministre SISSOKO a expliqué que les structures ne font pas l’état de leur besoin à temps opportun. Selon lui, au moment de la planification budgétaire tous les acteurs doivent être impliqués. Ce qui, dit-il, permettra de corriger les erreurs et prendre en compte tous les projets nécessaires dans le budget. Aussi, il a appelé les cadres de l’urbanisme à donner une bonne visibilité à leurs actions pour avoir le quitus de la tutelle en vue du financement.

A la direction nationale des domaines et du cadastre, le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat a reconnu que la gestion domaniale n’est pas facile. Il a souligné que le présent gouvernement fait face à une contrainte de temps au regard de des élections générales profile à l’horizon. Ainsi, a-t-il estimé qu’il faudrait que des actions prioritaires soient identifiées et exécutées le plus rapidement possible.

Le ministre a rassuré que tout sera fait pour consolider les acquis de son prédécesseur Mohamed Aly BATHILY. Ce, dit-il, pour préserver la paix sociale et éviter le maximum de mécontents dans le domaine foncier. Il a appelé les responsables de la Direction nationale des domaines et du cadastre à faire en sorte que les choses aillent vite pour trouver des solutions efficaces en vue de rassurer les compatriotes qui ont des préoccupations dans le domaine foncier.

« Il est temps de s’attaquer aux racines du mal. Tout doit être fait pour solutionner la mauvaise application des dispositions légales », a insisté le nouveau ministre de l’Habitat et de l’urbanisme. De même, il a appelé les cadres des Directions nationales à mieux encadrer les structures locales où la plupart des problèmes surgissent.

« Ces deux structures visitées sont des services clés dans le dispositif national. Elles sont confrontées à des problèmes de moyens. Les litiges fonciers sont gérés à travers ces deux structures », a affirmé le ministre SISSOKO, tout en citant l’Espace d’interpellation démocratique où les problèmes fonciers dominent chaque année.



PAR MODIBO KONE