Plus de 5 000 logements sociaux sont fins prêts pour être distribués aux demandeurs’’, c’est la quintessence de l’entretien que le Directeur général de l’Office malien de l’habitat, Modibo DIANKA, nous a accordé, le mardi 16 janvier, dans son bureau à Darsalam. Il a précisé qu’il reste seulement le bitumage des voies d’accès aux sites de ces logements sociaux et quelques petits travaux.



Répondant à la question sur la date de l’attribution des nouveaux logements sociaux, le Directeur général, Modibo DIANKA, a affirmé qu’un portefeuille de plus de 5 000 nouveaux logements sociaux est aujourd’hui prêt à être distribué. Selon lui, la construction de ces logements est terminée à 100% et les réceptions auront lieu très bientôt.

Mais, en attendant, M. DIANKA a précisé que la viabilisation interne, c’est-à-dire les routes internes, l’électrification publique aussi bien qu’individuelle et le réseau d’assainissement sont à leur finition au niveau de ces logements sociaux de Bamako et de Kati.

Par rapport au bitumage des voies principales d’accès et leurs éclairages, notre interlocuteur a rassuré que la mobilisation est en cours avec une convention de maitrise d’ouvrage déléguée signée avec l’ACI. Un partenariat qui consiste à déléguer à l’ACI la réalisation des ouvrages restants. Le DG a noté que les études seront bientôt validées pour le début des travaux.

Parallèlement à la finition des travaux, le Directeur général de l’OMH a indiqué qu’un projet de commission d’attribution sera mis en place très prochainement. Après la mise en place de ladite commission, dit-il, les critères d’attribution des logements sociaux seront validés en conseil des ministres et l’attribution s’en suivra. Pour que tout cela soit effectif, M. DIANKA estime qu’il faut tabler sur 3 à 4 mois pour remettre les clefs des nouveaux logements aux bénéficiaires.

Le Directeur général de l’OMH a informé que le maximum de ces 5 000 logements sociaux est constitué par les F3. Selon lui, plus de 70% de ces logements sont en F3, 20% en F4 et 10% en F5. A propos des sites, il a affirmé que 600 logements sont fins prêts à Kati Sikoro, 78 à Samaya et tout le reste à Tabacoro.

A la question de savoir si les logements sociaux seront attribués sur la base d’un tirage au sort, Modibo DIANKA a expliqué que cette méthodologie était une proposition du ministre sortant. Il a fait comprendre que celui-ci avait soutenu que s’il tenait à lui, il allait appliquer le mécanisme du tirage au sort pour l’attribution des logements sociaux. Tout compte fait, dit-il, les critères d’attribution seront adoptés en conseil des ministres.



PAR MODIBO KONE