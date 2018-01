Dioila : Le député Mamadou Diarassouba à la baguette du développement local - abamako.com

Dioila : Le député Mamadou Diarassouba à la baguette du développement local Publié le vendredi 19 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’honorable Mamadou Diarassouba est une personnalité connue de tout le cercle de Dioïla, pas que par son titre de député, mais par les actes positifs qu’il est en train de poser dans le cercle en terme de développement.



“Le développement communautaire du cercle de Dioïla est une priorité pour l’honorable Mamadou Diarassouba”. Cela a été confirmé par les populations des localités du cercle après trois jours de mission. Conscient du retard qu’a connu le cercle du fait de conflits communautaires, il se voit, depuis des années, dans l’obligation de s’investir pour rattraper le temps perdu.







Il se donne à fond pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. “Quand tu es natif d’un coin et que tu vis leurs problèmes, leurs préoccupations, tu échanges avec elles de ses préoccupations, tu dois savoir ce que chacun veut. Tu n’as pas besoin qu’on vienne à toi pour te dire qu’on a besoin de ça. Si tel est le cas tu n’as pas joué ton rôle”, a-t-il expliqué.



En faisant un tour dans le cercle, on peut se rendre compte que ces propos ne sont pas de vains mots. Par ses propres moyens et ses relations, il s’investit à fond pour développer les infrastructures sanitaires et les lieux de culte dans plusieurs localités du cercle.



“L’honorable Diarassouba n’a pas fait de discrimination dans ses interventions. Avec son partenaire, il a laissé des traces dans presque toutes les localités du cercle : Bouya, Ngolobougou, Togo, Sanankoro, Massigui, Séribala, Séguéla, Mansara, Dioïla, Fana… “, nous a confié un ressortissant de Togo.



L’une de ses priorités reste l’électrification des centres de santé et des mosquées pour permettre aux usagers d’être bien servis. Depuis, il fait ce qu’il peut en offrant des kits solaires pour leur électrification, mais aussi en améliorant leurs plateaux techniques.



Conscient des efforts déployés par l’homme, les populations ont invité les autres ressortissants de la localité à l’imiter. “Les autres ressortissants du cercle de Dioïla doivent prendre l’exemple sur Diarassouba, pour propulser notre développement. On ne doit pas toujours attendre l’Etat, on doit faire ce qu’on peut en attendant”, a suggéré Aboudou Sidibé de Sanankoro.



Pour l’honorable Diarassouba, la priorité des priorités du cercle de Dioïla reste la réalisation des deux principales routes qui relient les localités du cercle. “La préoccupation majeure du cercle de Dioïla reste la route Dioïla-Massigui-Koualé et la route Fana-Béléco-Kignan qui, une fois réalisées, permettront de relier toutes les localités et enclencher leur développement”, a précisé le député.



A en croire Diarassouba, ces actions n’ont pas commencé aujourd’hui. “Ce qui est en train d’être fait ce n’est pas à six mois des élections qu’on a commencé, mais bien avant. Si la population te fait confiance, tu dois poser des actes pour consolider cette confiance”, a-t-il justifié.



En partenariat avec l’ONG Al Farouk, l’honorable Mamadou Diarassouba, est en train de réaliser 100 logements sociaux à Fana, qui seront distribués aux nécessiteux courant 2018.



Youssouf Coulibaly de retour de Dioïla