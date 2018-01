Internet très haut débit à moindre coût: Orange Mali lance sa nouvelle Gamme de forfaits - abamako.com

Dans son ambition de démocratiser l’internet très haut débit en le rendant accessible à tous et partout dans notre pays, la société de téléphone Orange Mali a procédé, hier mercredi, à l’hôtel de l’Amitié au lancement de sa toute nouvelle gamme de Forfaits internet Mobile avec une baisse de prix desdits produits jusqu’à 63% de réduction.



Ladite cérémonie de lancement, couplée à un point de presse, était présidée par le directeur général adjoint d’Orange Mali, Brutus Seydou DIAKITE, avec à ses côtés le directeur marketing, Amaury DROUIN. On y notait également la présence d’autres responsables et agents de la société.

Après avoir été le 1er et seul opérateur à lancer la technologie très haut débit mobile 4G, et tout récemment la fibre optique 100% sur le marché Entreprise et Résidentiel, Orange Mali innove comme à l’accoutumé et démontre encore une fois de plus son leadership dans le domaine des télécommunications au Mali. Comme on peut le constater, après des investissements très importants consentis, plus de 100 milliards de FCFA pour le renouvellement de la concession et l’acquisition de la licence 4G pour 33 milliards FCFA, et si vaste programme de modernisation du réseau, Orange se présente comme le partenaire stratégique de la transformation du Plan numérique Mali 2020. C’est ainsi que dans son ambition de démocratiser l’internet très haut débit en le rendant accessible à tous et partout dans notre pays, la société de téléphone Orange toujours à l’écoute de « ce qui est essentiel » pour ses presque 15 millions de fidèles clients, a procédé à une baisse très sensible de ses prix des forfaits internet mobile et ce jusqu’à 63% de réduction.

Alors, pour faire vivre une expérience inédite du très haut débit mobile et répondre aux besoins en usage de ses clients, Orange Mali introduit, à compter d’hier mercredi 17 janvier 2018, trois nouvelles gammes de Forfaits internet mobile à la durée « Pass jours », Pass semaine et Pass mois » à partir de 100 FCFA.

Les nouveau prix des Pass jour (4 jours) sont: 10 Mo à 100 F contre 200 F (ancien prix)

50 Mo à 250 FCFA contre 1 000 F (ancien prix).

Les nouveaux prix des Pass semaine (7 jours) sont : 100 Mo à 500 FCFA contre 1 500 F (ancien prix) ; 500 Mo à 1500 FCFA contre 4700 F (ancien prix) ; 1.2 Go à 3 000 FCFA contre 7500 FCFA (ancien prix).

Les nouveaux prix des Pass mois (30 jours) sont : 500 Mo à 2 000 F contre 4700 FCFA (ancien prix); 2 Go à 5 000 FCFA contre 13 500 (ancien prix); 5 Go sont à 10 000 FCFA.

Pour son directeur markéting, avec l’introduction de la nouvelle gamme de forfaits internet mobile, Orange Mali devient le 1er opérateur à baisser les prix de l’internet mobile, rendant ainsi l’accès à la toile mondiale moins cher et de meilleure qualité au plus grand nombre.

Selon M DROUIN, avec la baisse des tarifs de la nouvelle gamme de forfaits internet mobile d’Orange, les presque 15 millions de clients pourront s’ouvrir davantage au monde digital.

Par ailleurs, a-t-il précisé, les clients peuvent acheter les Forfaits internet mobile en composant toujours le même code : #101#21# sur leur mobile ou par Orange Money au #144#333#.

Le Directeur général adjoint, pour sa part, a rappelé que le Mali, pays enclavé, pour se développer encore davantage a besoin de booster la composante numérique de son économie, appelée économie numérique. Cela d’autant plus que, soutient-il, tous les secteurs de l’économie ont évolué avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Pour lui, le numérique est devenue le socle sur lequel tous autres composantes de l’économie classique se construisent pour se développer. Cela a impacté les métiers classiques, notamment le journalisme, la santé, le commerce, l’éducation, le sport, etc. qui tous ont évolué aujourd’hui. Mieux, dira M. DIAKITE, les gadgets, les Smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, et les places de marché numériques sont tous devenus de véritables outils promotionnels indispensables à la vie moderne de tous les jours. Cependant, précise-t-il, pour fonctionner ces outils ont tous besoins d’avoir un accès très confortable à l’internet. Voilà pourquoi, Orange Mali, en cohérence avec sa stratégie et le Plan numérique Mali 2020, a démarré un certain nombre de projets très structurants pour apporter au Mali et aux Maliens de très haut débit et à moindre coût.

Selon les conférenciers, le lancement de ces nouveaux produits n’a aucun lien avec l’arrivée d’un troisième concurrent sur le marché malien. A leur avis, ils n’ont pas les mêmes produits, aussi, le présent projet a-t-il été longtemps muri par l’opérateur Orange.



Par Sékou CAMARA