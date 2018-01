Présidence de la république: Me Gakou fait chevalier de l’ordre national - abamako.com

Présidence de la république: Me Gakou fait chevalier de l'ordre national Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Info Matin

Ils sont 77 récipiendaires, dont 23 élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali et 44 à avoir des médailles de l’Ordre national du mérite avec effigie Abeille par la première Institution de la République : la Présidence de la république. Parmi les bénéficiaires ayant mérité de la Nation pour le travail bien fait figure Maître Mamadou GAKOU, Conseiller spécial du Chef de l’État.



Ressentant la nécessité de mettre en exergue certaines valeurs communes telles que, entre autres, la bravoure, la ténacité, la solidarité, la dignité, le don de soi, notre pays, depuis la nuit des temps, a magnifié et distingué les mérites des hommes et des femmes, quels que soient leurs domaines d’activités, qui ont fait honneur à leur pays.

Cette tradition multiséculaire, qui met à l’honneur le Mérite et non plus la Naissance, fait partie de la culture du Mali. Voilà pourquoi, 77 cadres et agents ont été proposés par le Secrétariat général de la Présidence de la république du Mali, ce, à travers le ministre Secrétaire Général, Moustapha Ben Barka, pour recevoir ces distinctions honorifiques, pour les avoir pratiqué au quotidien et décelé en eux les vertus qui font les grands hommes. Parmi ces récipiendaires qui ont mérité de la première Institution du pays : Maître Mamadou GAKOU, Conseiller spécial du Chef de l’État. Il a été élevé, au même titre que 22 autres de ses collègues et plus proches collaborateurs du Président de la république, au Grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali.

Ses qualités et ses mérites, reconnus par le ministre Secrétaire Général, ont été confirmés et validés par le Président de la république, Grand Maître des Ordres Nationaux.

C’est en vertu donc de ce pouvoir conféré qu’il a reçu des mains du ministre Moustapha Ben Barka, au nom du Président IBK, la distinction par laquelle le Mali tout entier lui réitère sa reconnaissance pour le travail bien. Outre ce brillant Avocat, ce sont 44 autres travailleurs au sein du Secrétariat général de la présidence qui ont reçu les médailles de l’Ordre national du mérite avec effigie ‘’ Abeille ‘’ des mains du Grand maître des Ordres nationaux du Mali, Général Sagafourou Gueye, et le Général de Brigade Chef d’Etat-Major Particulier du Chef de l’État.

Ces différents insignes constituent des récompenses pour ces hommes et ces femmes qui se sont distingués par leur loyauté et leur constante fidélité au service de la nation.

La cérémonie solennelle qui s’est déroulée dans la salle des Banquets du Palais Présidentiel de Koulouba a été l’occasion pour le Porte-parole des récipiendaires, Maître Mamadou Gakou, d’exprimer la satisfaction et la fierté des honorés et remercier le Président de la République, leur employeur, ainsi que le ministre Secrétaire général pour ce geste combien patriotique.

« Par cet acte qui nous récompense et Comble de joie les récipiendaires, leurs familles, leurs collaborateurs, le Chef de l’Etat nous écrit un livre historique, une chronique bienveillante et inoubliable, dont les détails seront repris, relatés et amplifiés dans notre tâche quotidienne, et qui nous invite à un intense et intelligent travail au service de la patrie, à travers le Décret de nominations et les félicitations qui viennent de les suivre et qui nous honorent », a déclaré le Conseiller spécial du Chef de l’État dans un discours plein d’émotion.

Mesurant le sens et la portée de cette démarche présidentielle qui les incite à plus d’efforts encore pour constamment et personnellement apporter leur pierre à l’édifice national surtout en ce moment difficile de l’histoire de notre pays, les bénéficiaires ont réaffirmé leur constante fidélité à servir le pays à toute épreuve et à accompagner le Président IBK dans sa noble et exaltante mission de développement du pays.

« Nous sommes entrés à Koulouba sur la pointe des pieds, et aujourd’hui, dans cette salle, nous sommes identifiés par l’étiquette que l’on nous a apposée à notre insu, absolument placée en direction de l’effort, du travail bien fait, de la rigueur et de l’exactitude, qui rendront compte de notre expérience humaine et professionnelle intégrale dans la vie palpitante et tragique de la nation », a conclu Maître Mamadou GAKOU.

Le ministre Secrétaire général de la Présidence a félicité les récipiendaires pour avoir mérité leurs insignes, avant de les exhorté à encore beaucoup plus de travail et servir d’exemple pour la jeune génération dans le combat de tous les jours à savoir, porter le Mali dans son cœur et le mettre au-dessus de tout avec le travail bien fait dans la loyauté.



Par Mohamed D. DIAWARA