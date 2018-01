Jeudi 18 janvier 2018, Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, 37 QUAI D’ORSAY à PARIS - abamako.com

Le Ministre malien de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSÉ et celui des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO ont été réunis ce jeudi 18 janvier 2018 à Paris, par Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, dans les locaux dudit Ministère.



Le Ministre CISSE était accompagné pour la circonstance de Monsieur Moulaye Ahmed BOUBACAR, Ministre des Transports et du Désenclavement.



L’objet de cette rencontre portait sur le financement de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako.



La rencontre s’est déroulée en présence de Monsieur Balla Oumar Cissé, Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali à Paris.



Ambassade du Mali en France