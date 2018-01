La Belgique réduit ses effectifs au Mali - abamako.com

Le Belgique va progressivement réduire son nombre de militaires déployés au mali dans le cadre d’une mission européenne, avant de céder la main à l’Espagne à la fin du mois.



La Belgique a commencé à réduire le nombre de ses militaires déployés au sein de la mission européenne de formation de l’armée malienne (EUTM-Mali), avant de céder le commandement de cette mission à l’Espagne à la fin du mois, a indiqué le ministère de la Défense.



Une bonne centaine de militaires – sur les quelque 175 que compte le contingent belge déployé au Mali dans ce cadre – sont rentrés au pays en deux vagues – 49 le 8 janvier et 60 mercredi -, a précisé un porte-parole militaire à l’agence Belga.



Une trentaine d’autres doivent rentrer en Belgique à la fin du mois, lorsque le commandant belge de l’EUTM-Mali, le général de brigade Bart Laurent, cèdera le relais le 31 janvier à un collègue espagnol, le général Enrique Millan Martinez.



La Belgique aura assumé ce commandement durant dix-huit mois et fourni durant deux ans environ un important détachement chargé de la protection des instructeurs européens, principalement déployés à l’académie militaire de Koulikoro, à une soixantaine de kms de la capitale, Bamako. Cette unité de «Force Protection» est aussi chargée de la garde du cantonnement de l’EUTM et de l’escorte de convois entre Bamako et le camp de Koulikoro.



Une vingtaine de Belges – sur des effectifs totaux de 580 personnes de 27 nationalités – resteront affectés à l’EUTM, qui a déjà formé plus de 10.000 soldats maliens, soit plus d’un tiers des effectifs des Forces amées maliennes (FAMa).



Mais la Belgique «basculera» en 2018 son effort militaire au Mali au profit de la Mission de l’ONU (Minusma), dont les plus de 15.000 Casques bleus sont commandés par le général-major Jean-Paul Deconinck. Avec même un accroissement des effectifs à près de 200 personnes en cours d’année, selon l’état-major de la Défense.