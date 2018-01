Casques bleus néerlandais décédés au Mali: les normes de sécurité dénoncées par une commission - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Casques bleus néerlandais décédés au Mali: les normes de sécurité dénoncées par une commission Publié le vendredi 19 janvier 2018 | AFP

© aBamako.com par A.S

Remise d`hélicoptères à l`armée malienne

Bamako, le 16 mai 2014. Senou. L`armée malien a reçu en dons des hélicoptères. Tweet

La Haye, 1- Une commission néerlandaise mise en place après la mort de deux Casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier en 2016 a accusé vendredi le ministère de la Défense d'exercer un "contrôle insuffisant sur la sécurité au travail".



Deux soldats avaient été tués sur le coup et un troisième gravement blessé par des éclats de mortier, au cours d'un exercice en juillet 2016 à Kidal (nord), quand un obus avait explosé de manière inopinée.



L'incident avait mené à la démission de la ministre de la Défense Jeanine Hennis en octobre. Elle avait reconnu être "responsable politiquement" après qu'un premier rapport eut dénoncé de "sérieux manquements" ayant conduit à la mort des deux militaires.



"Dans le domaine de la sécurité au travail, le ministère de la Défense exerce un contrôle insuffisant", a constaté la commission composée de quatre membres dans un rapport de vingt pages, transmis à la nouvelle ministre de la Défense Ank Bijleveld.



"La sécurité au travail peut et doit être améliorée", a-t-elle affirmé. Dans ses recommandations, le rapport conseille de sensibiliser davantage à la sécurité grâce notamment à l'organisation de journées spécifiques au sein de l'armée ainsi que de créer un conseil interne de sécurité pour renforcer les normes en la matière.



Dans son rapport officiel sur l'accident dévoilé en septembre, le Bureau

d'enquête pour la sécurité (OVV) avait indiqué avoir découvert que les

militaires utilisaient des stocks de vieux obus achetés en 2006 "dans

l'urgence, avec l'aide du département américain de la Défense".



L'obus qui a explosé présentait des "zones fragiles dans sa conception:

l'humidité peut ainsi y pénétrer", d'après le rapport. Combinée à la chaleur,

l'humidité a rendu ses "substances explosives très instables et sensibles aux

chocs".



L'obus a été chargé correctement mais a explosé alors qu'il descendait dans

le mortier, et non au moment du tir, d'après les enquêteurs.

Les Pays-Bas participent depuis avril 2014 à la Mission des Nations unies

au Mali (Minusma), une participation qui a été prolongée en septembre par le

gouvernement jusque fin 2018.

La Minusma a été déployée en juillet 2013, dans la foulée d'une

intervention militaire internationale contre des groupes jihadistes,

déclenchée en janvier 2013 à l'initiative de la France.

De toutes les missions de paix de l'ONU en cours, la Minusma est celle qui

connaît le plus fort taux de mortalité par rapport à ses effectifs.

jhe/shm/jkb/cvo/sd