© Autre presse par DR

L`entraîneur du syli local de Guinée, Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé »

L`entraîneur du syli local de Guinée, Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé » , limogé après la défaite face au Maroc Tweet

Par correspondance datée du 18 janvier 2018, la Fédération guinéenne de football a saisi la Confédération Africaine de Football au motif que la fédération soudanaise de football avait commis une erreur administrative, dans l’enregistrement du joueur Elsamani Elsawi Elsheikh pour la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations , Maroc 2018. La fédération guinéenne a notamment invoqué au soutien de sa requête les articles 38 et 47 du règlement de la compétition.



Après investigations, la CAF a pu établir qu’aucune erreur administrative n’a été commise par la fédération soudanaise de football dans l’enregistrement du joueur. Car, au moment du coup d’envoi de Soudan – Guinée le 14 janvier 2018 à 14:30, heure locale, match comptant pour la 1ère journée du CHAN Total 2018 dans le groupe A, l’enregistrement du joueur Elsamani Elsawi Elsheikh sur le Transfer management System (TMS) de la FIFA, comme sociétaire de Al Ittihad Tripoli (Libye), n’était pas finalisé et son certificat international de transfert pas encore délivré.



Pour le match suivant du CHAN impliquant le Soudan, face à la Mauritanie, disputé le 17 janvier 2018, ledit joueur n’a pas été aligné et n’a même pas figuré sur la feuille du match.



