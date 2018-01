Antoine Jonh Paul Hey, selectionneur du Rwanda: « Heureux de gagner » - abamako.com

Antoine Jonh Paul Hey, selectionneur du Rwanda: « Heureux de gagner » Publié le samedi 20 janvier 2018

« Tout d’abord, nous sommes heureux que nous ayons gagné ce match. C’est très positif mais pour nous ce match n’était pas très bon. Notre équipe a bien jouée, fermée les ouvertures et c’était quand même meilleur que le premier match. Nous étions dangereux sur les contre attaques. Pas facile de gagner avec beaucoup de buts. Mais nous en sommes heureux. La Guinée équatoriale a une belle équipe, jeune, volontaire. Nous n’avons pas montré notre meilleur football. Nous devons assumer la pression qui fait partie d’un processus d’apprentissage. En général, l’observation, était de gagner et c’est ce que nous avons fait. Pour le joueur guinéen, nous sommes de cœur et plus de peur que de mal, on l’espère ».



RODOLPHO DIAZ BODIPO SELECTIONNEUR GUINEE EQUATORIALE



« Une pensée pour mon joueur transporté d’urgence… »



« C’est un sentiment de déception. Je remercie mon collègue. Ce qui m’inquiète c’est l’état de santé de mon joueur. Par rapport au match, nous avons mis la pression. C’est une sélection jeune et on avait payé cash contre la Lybie. Pour moi, ce soir le foot n’était pas juste. On a eu des opportunités sans concrétiser. Ils sont jeunes, très affectés par cette défaite sur un but sur un corner. On a gagné en expérience. Notre pays doit être content pour nous. A nous de s’améliorer pour le futur. Nous, l’objectif avant était d’avoir d’expérience. Nous n’avons pas de Ligue, pas de matches pour le moment. Il faut attendre la fin de ce Chan. On a cette fierté, on va le défendre. L’idée c’est gagner en confiance. Nous avons un drapeau, l’hymne et nous jouerons le Nigeria comme ce fut le cas ce soir. Mais, une fois de plus, j’ai une pensée pour mon joueur transporté d’urgence à l’hôpital »