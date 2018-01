MDAC: Les bénéfices de la LOPM, un stimulant combatif - abamako.com

MDAC: Les bénéfices de la LOPM, un stimulant combatif Publié le samedi 20 janvier 2018

La Loi d’orientation et de Programmation Militaire (LOPM) arrive à terme en 2019. Ses bénéfices sont multiples. La LOPM a permis de doter nos Forces de défense et de sécurité de moyens humains, technologiques et matériels nécessaires à leur mission, de créer les conditions pour mieux utiliser les ressources financières des FAMa; reformer la gestion des ressources

humaines dans l’armée; améliorer les conditions de vie des troupes; améliorer et renforcer la gouvernance de ce secteur. Les recrutements de nouveaux effectifs, l’équipement, mais aussi le réarmement moral et psychologique des troupes, ont contribué à la montée en puissance des FAMA.



Sa mise en œuvre se fait à travers la ratification par l’Assemblée Nationale de l’Ordonnance

n° 2016-020 du 18 août 2016 portant statut général des militaires qui accorde des avantages

inédits aux militaires et à leurs familles, notamment 5 ans de salaire aux grands blessés de

guerre et 10 ans de salaire aux ayants-droits des militaires décédés en opération ou en service

commandé.



La LOPM a favorisé le recrutement transparent et décentralisé (10 000 filles et garçons), l’Indemnité Compensatrice de Logement (ICL), le relèvement de la prime d’opération à 50 000

F CFA, l’harmonisation de la prime de risque au taux de 15 %, la prise en charge de la nouvelle

grille indiciaire des militaires, l’augmentation de l’allocation familiale et de la valeur indiciaire,

la diminution de l’ITS (Impôt sur les Traitements et les Salaires), l’acquisition des équipements

militaires de transports terrestres, aériens et de transmissions tactiques; la réalisation des matériels d’habillement, de campement, de couchage et d’ameublement; la réalisation d’infrastructures ; l’achat de vecteurs aériens; la formation et l’entraînement des hommes. Il a été

mis en place une Force Spéciale Antiterroriste (FORSAT). Des locaux équipés ont été mis à la

disposition de la Commission Nationale d’Intégration (CNI) et la Commission Désarmement,

Démobilisation et Réinsertion (CNDDR). Mise en place et Opérationnalisation du Mécanisme

Opérationnel de Coordination...