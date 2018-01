En 44 ans au service de l’UEMOA : La Boad a financé 1 090 opérations pour un montant global de 4.723,6 milliards Fcfa - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société En 44 ans au service de l’UEMOA : La Boad a financé 1 090 opérations pour un montant global de 4.723,6 milliards Fcfa Publié le samedi 20 janvier 2018 | Aujourd`hui

Tweet

4 ans de vie, cela se fête ! Mais si d’autres auraient choisi le tintamarre, la Banque ouest africaine de développement (Boad) s’est limitée à une cérémonie sobre, mais pleine de symbole, pour fêter ses 44 ans au service de l’Union économique et monétaire (Uemoa).



En effet, c’est le 14 novembre dernier que la Banque ouest africaine de développement (Boad) a célébré son 44ème anniversaire au service de l’Uemoa. A cette occasion, comme le rapporte la direction de la communication de la Banque, le président de la Boad, Christian Adovelande, s’adressant au personnel, a fait le bilan des activités, notamment en rappelant les réalisations, avant que trois cadres n’interviennent pour mettre l’accent sur les perspectives concernant les interventions de la Boad à destination des secteurs privé et public de l’Uemoa.







Le président Adovelande a fait ressortir que ce sont 1 090 opérations qui ont été financées dans les huit (08) pays de l’Uemoa, pour un montant global de 4.723,6 milliards Fcfa. Ces opérations sont constituées de 563 projets d’infrastructures dont 269 projets routiers et 128 projets d’énergie, de 209 opérations dans le secteur du développement rural et agricole, 317 dans l’industrie, la finance et les services y compris 92 opérations sous la forme de lignes de crédits.



La Boad affiche, au 30 juin 2017, une excellente situation financière avec un total bilan de 2 308 milliards de Fcfa, une bonne tenue du portefeuille avec un taux de dégradation global de 2.20% largement en deçà de la moyenne observée dans la sous-région, un Produit net bancaire (Pnb) de 20,229 milliards de Fcfa et un ratio d’adéquation des fonds propres de 24% pour une norme internationale de 8%. La situation financière de la Banque se caractérise également par une politique prudente de liquidité avec un niveau de trésorerie à date, couvrant plus de 25 mois d’engagements de la Banque.



Dans le cadre des perspectives, trois communications ont été prononcées par des cadres, sur des problématiques clés portant sur “les propositions d’axes d’orientation des activités de prestation de services (arrangement et financement)” ; “l’estimation des impacts indirects des projets financés par la Banque : approche et application” et “le projet de mise en œuvre d’un dispositif de pilotage financier”.



A l’occasion de cet anniversaire, des médailles de travail et des distinctions honorifiques ont été remis à des membres du personnel pour récompenser leurs loyauté et fidélité.



A.B. NIANG