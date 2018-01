Le ministre des sports lors de sa visite au terrain d’entrainement de l’AS Réal de Bamako : “Nous allons organiser un tournoi de football afin de réconcilier les acteurs de la discipline et mettre en jambes nos équipes” - abamako.com

Publié le samedi 20 janvier 2018 | Aujourd`hui

Après le centre d’entrainement du Djoliba AC et du Stade Malien de Bamako, le nouveau ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, s’est rendu le mardi 16 janvier dernier au terrain d’entrainement de l’AS Réal de Bamako pour discuter de la crise du football malien avec les dirigeants et les supporters du club.



C’est mardi dernier aux environs de 17 heures que Me Jean Claude Sidibé, accompagné de plusieurs membres de son Cabinet, a été reçu sur le terrain d’entrainement de l’AS Réal de Bamako par le président du club, Seydou Sow, et les membres de son bureau dont Mamoutou Touré dit Bavieux (Vice-président) et le président des supporters, Binafou Sylla.



Après s’être entretenu avec les dirigeants du club pendant une trentaine de minutes, le ministre Sidibé a visité les installations du club y compris le Centre Jean Marc Guillou qui est actuellement une référence en Afrique dans la formation des jeunes joueurs. Il a clôturé sa visite en rencontrant les supporters du club. A cette occasion, Me Jean Claude Sidibé a précisé qu’il est venu chez eux pour deux objectifs : la recherche de la paix dans le football et demander de soutenir le Comité de normalisation mis en place par la Fifa.



“Après les terrains d’entrainement du Djoliba AC et du Stade Malien de Bamako, nous sommes ici aujourd’hui au terrain d’entrainement de l’AS Réal de Bamako pour appeler les responsables et les supporters du club de nous aider à la recherche de la paix dans le football. Tous les clubs du Mali doivent travailler ensemble pour réussir le pari de la réconciliation. Je sollicite votre accompagnement pour qu’ensemble on développe notre football dans le respect des textes qui régissent la discipline au Mali. Nous devons faire en sorte que le Comité de normalisation réussisse sa mission pour qu’un nouveau comité exécutif soit mis en place d’ici la fin du mois d’avril prochain. Nous allons aussi organiser avec le Comité de normalisation un tournoi de football qui aura deux objectifs, à savoir mettre en jambes nos clubs qui vont participer aux compétitions africaines cette année, mais aussi réconcilier les acteurs du football malien “, a-t-il précisé.



M. TRAORE