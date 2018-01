Cma : Bilal ag Cherif et sa bande qui compose la Coordination des mouvements armés, pardon des mouvements de l’Azawad (Cma) doivent savoir que si les Maliens savent pardonner au nom du sacrifice national pour la recherche de la paix fondée sur la réconciliation et la cohésion, il y a quand même des limites à ne pas franchir. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cma : Bilal ag Cherif et sa bande qui compose la Coordination des mouvements armés, pardon des mouvements de l’Azawad (Cma) doivent savoir que si les Maliens savent pardonner au nom du sacrifice national pour la recherche de la paix fondée sur la réconciliation et la cohésion, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Publié le samedi 20 janvier 2018 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Bilal Ag Chérif, le secrétaire général du MNLA

Tweet

Après avoir tenté de saborder la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, notamment en bloquant par des manœuvres dilatoires le volet désarmement-démobilisation-réinsertion (Ddr) les responsables de la Cma, en petite délégation, vont rencontrer un lugubre lobby américain dont on connaît le rôle déstabilisateur joué dans plusieurs pays africains à travers des soutiens, parfois même en espèces sonnantes et trébuchantes, apportés à des organisations ou à des activistes pour les encourager à se dresser contre le pouvoir légal dans leur pays.



Le président IBK a bien raison de s’indigner de ce comportement de la Cma qu’il a condamné sans équivoque.



Et à sa suite, non seulement nous nous joignons à cette condamnation, mais en plus, nous décernons à la Cma le coup de sabot de la semaine.



A suivre