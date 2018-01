Déclaration de l’URD à l’occasion de la Fête de l’Armée - abamako.com

En ce samedi 20 janvier 2018, une journée consacrée à la Fête de l'Armée du Mali, l'URD rend hommage à tous les pères de l’Armée malienne et à tous nos anciens combattants qui ont œuvré, au risque de leur vie, pour doter notre pays d'une armée au service de la Nation, gage du renforcement de notre indépendance .



L'URD remercie et félicite nos forces armées pour la bravoure et l'engagement dont elles ont toujours fait preuve en servant notre grand pays.



L'URD est profondément reconnaissante des sacrifices consentis par nos militaires et de leur dévouement à la protection du Pays.



L'URD se souviendra toujours de nos vaillants soldats qui ont perdu la vie en servant notre pays au dedans comme au dehors dans les missions régionales et internationales. Les prières et les pensées du Parti accompagnent particulièrement tous les soldats maliens, africains et étrangers qui ont perdu la vie en défendant l’honneur de notre pays et l’intégrité de notre territoire.



L'URD présente ses condoléances les plus attristées à leurs familles et proches. L'URD souhaite également prompt rétablissement à tous nos blessés.



TOUTES LES VICTIMES MÉRITENT LES HONNEURS A HAUTEUR DE LEURS SACRIFICES.



Ce 57ème anniversaire de la fête de l'armée intervient cette année dans des circonstances internationales et des défis régionaux et nationaux très difficiles qui exigent vigilance, formation et équipements de nos braves soldats. Depuis 2012 , nos Forces armées se battent, parfois sans moyens, aux côtés de nos amis et alliés contre les groupes terroristes et djihadistes qui ont investi le septentrion, le centre et le sud de notre pays.



L'URD profite de cet anniversaire pour saluer et féliciter les forces de sécurité du Mali qui œuvrent inlassablement, elles-aussi, pour la sécurisation de notre pays.



L'URD rappelle avec insistance que la montée fulgurante des attaques terroristes et djihadistes sur toute l'étendue de notre territoire et le nouveau mode opératoire utilisé par ces forces du mal requièrent :

a) une mobilisation forte, permanente et un engagement responsable du Gouvernement ;

b) une vigilance sans faille de nos forces de défense et de sécurité ;

c) une collaboration à tout prix de la population avec les forces de défense et de sécurité.



C'est à ce prix et à ce prix seulement que nos vaillants soldats arriveront à bout de l'ennemi.





L’URD rappelle que notre armée doit nécessairement être équipée. Aucune indiscipline ni délinquance financière ne doivent être tolérées dans la gestion des ressources allouées à nos forces armées.



Joyeux anniversaire à toutes et à tous !



Vive l'armée malienne !



Bamako, le 19 janvier 2018



Le Président de l'URD



Honorable Soumaïla CISSÉ



Grand Officier de l'Ordre National