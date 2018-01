Mali: les Casques bleus déjouent une attaque dans les environs de Boni - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: les Casques bleus déjouent une attaque dans les environs de Boni Publié le dimanche 21 janvier 2018 | Mikado FM

© Autre presse par DR

Patrouille de Casques bleus à Ber un petit village à 60 km au nord-est de Tombouctou

Tweet

Dans un communiqué, la mission de l'ONU au Mali indiquent avoir déjoué ce samedi une attaque à "l'engin explosif improvisé" à Boni, dans la région de Mopti, lors d'une patrouille.



"La patrouille des Casques bleus a répondu vigoureusement conformément à son mandat et mis les assaillants en fuite", précise la mission onusienne. Ajoutant qu'aucun Casque bleu "n’a été blessé" au cours de l’incident.



Jeudi dernier, lors d'un point de presse, le Commandant de la force de la Mission des Nations Unies au Mali - MINUSMA, le Général de division, Jean-Paul Deconinck, a souligné que la menace des explosifs improvisés constitue un des "défis majeurs" pour les Casques bleus et un "danger direct" pour les populations.



Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, indique que le centre du pays concentre plus d'attaques que l'ensemble des régions du nord, occupées entre 2012 et 2013 par de nombreux groupes djihadistes.