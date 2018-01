Antonio Souaré, Président de la FEGUIFOOT: « Nous laissons la compétition suivre son cours normal» - abamako.com

Antonio Souaré, Président de la FEGUIFOOT

La Confédération africaine de football a rendue son verdict par rapport à la réserve formulée par la Fédération guinéenne de football contre un joueur soudanais. Après cette décision qui élimine définitivement le Syli local de la compétition, le président de la Féguifoot a animé un petit point de presse à l’hôtel de la Caf à Casablanca, au cours duquel Antonio Souaré a déclaré qu’il n’interjettera pas appel.



« Nous venons de recevoir la décision de la Caf. En tant que dirigeant du football, j’y crois au football africain. Nous prenons acte de la décision de la Caf, mais j’ai décidé de ne pas faire appel. Tous les documents ont été fournis et les articles du règlement du Chan sont clairs. Ce qu’on peut faire, c’est de laisser la compétition suivre son cours normal. Si ça été décidé qu’il n’y a pas d’erreur administrative, nous en prenons acte et nous souhaitons bonne chance à Caf et à la compétition. Nous nous remettons à la décision de la Caf et nous disons que nous sommes-là pour le progrès du football africain. Nous travaillons dans ce sens et comme vous avez les dossiers de presse, tout ce que je peux dire, c’est vive le football africain. »



Après ses deux défaites concédées face au Soudan et au Maroc, le Syli local affronte les Mourabitounes de la Mauritanie le dimanche 21 janvier au Grand stade de Marrakech, pour son dernier match de groupe.



Depuis Casablanca