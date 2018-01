Nouvelle phase de recrutement en 2018 - abamako.com

Nouvelle phase de recrutement en 2018 Publié le dimanche 21 janvier 2018

Dans le cadre du renforcement des capacités des forces de dé- fense et de sécurité, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants va procéder au recrutement de 5 000 éléments dans les différents corps. L’objectif est de reconstituer une armée véritablement nationale incluant les fils de toutes catégories, répondant aux critères fondés sur les aptitudes physiques et morales, sur l’engagement individuel et le patriotisme. Pour créer les conditions normales d’un recrutement, le département a pris des mesures et défini des critères de sélection qui visent à moraliser le processus, à le rendre transparent. Il s’agit de mettre ce processus à l’abri d’interventions intempestives et autres pratiques inacceptables dans le choix des hommes et des femmes qui auront la responsabilité de défendre la nation. Ces mesures décidées par le commandement militaire portent sur la décentralisation du recrutement pour une participation effective de tous. Le Ministère de la Défense invite tous les acteurs à s’inscrire dans cette dynamique qui contribuera à redonner confiance à l’institution militaire et à rassurer les populations quant à la volonté et la capacité des FAMa à sécuriser et à défendre l’intégrité territoriale. Dépôt des dossiers



Le dépôt des dossiers de candidature débute le 26 janvier 2018 et se termine le 9 février 2018. Ce dépôt des dossiers se fera tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 dans les centres régionaux de recrutement ouverts à Bamako et dans les capitales régionales : • Pour le District de Bamako, les dossiers seront déposés à la Direction des Transmissions et des Télécommunications des Armées. • Pour la région de Kayes, les dossiers seront déposés au camp militaire Mohamed Lamine Dramé. • Pour la région de Koulikoro, les dossiers seront déposés au Centre d’Instruction Boubacar Sada Sy. • Pour la région de Sikasso, les dossiers seront déposés au camp militaire Tièba Traoré. • Pour la région de Ségou, les dossiers seront déposés au camp militaire Ahmadou Sékou Tall. • Pour la région de Mopti, les dossiers seront déposés à la base aérienne de Sévaré. • Pour les régions de Tombouctou et de Taoudéni, les dossiers seront déposés au camp militaire Cheick Sidi Békaye Kounta. • Pour les régions de Gao, Kidal et Ménaka, les dossiers seront déposés au camp Firhoun Ag El-Ansar. Armées et Services concernés par le recrutement Les recrutements se feront pour le compte des Armées et Services ci-après : • l’Armée de Terre, • l’Armée de l’Air, • la Garde Nationale, • la Gendarmerie Nationale, • la Direction du Génie Militaire, • la Direction des Transmissions et des Télécommunications des Armées, • la Direction Centrale des Services de Santé des Armées ; • la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et des Transports des Armées. Conditions à remplir par les candidats Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : • être âgé de 18 à 22 ans le 31 décembre 2017 ; • être de nationalité malienne ; • être célibataire sans enfant ; • satisfaire à une enquête de moralité ; • jouir de ses droits civiques ; • être apte au service militaire. Pièces à fournir Les candidats doivent fournir un dossier composé des pièces suivantes : • une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA adressée au Chef d’état-major d’armée ou au Directeur de service selon le choix du candidat ; • deux photos d’identité ; • une copie d’extrait d’acte de naissance ; • une copie conforme de la carte NINA ou du récépissé d’enrô- lement au recensement administratif à vocation d’état civil ; • un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ; • un certificat d’aptitude médicale délivré par un médecin civil, au format indiqué par la direction centrale du service de santé des armées ; • une déclaration de célibataire sans enfant (formulaire à retirer dans les bureaux et centres de recrutement) ; • une attestation de nationalité malienne (formulaire à retirer dans les bureaux et centres de recrutement).