IBK honore les Familles des militaires maliens pour sacrifice à la nation de leur sang - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique IBK honore les Familles des militaires maliens pour sacrifice à la nation de leur sang Publié le dimanche 21 janvier 2018 | aBamako.com

Tweet

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président en exercice du G5-SAHEL , a présidé ce matin sur la place d'Armes du 20 janvier 1961 de Kati, la cérémonie solennelle de la célébration du 57 ième anniversaire de l'Armée Malienne. Le Président de la République à son arrivée sur les lieux a été reçu par les Autorités politique et Admnistrative du Cercle de Kati. Le chef Suprême des Armées a ensuite sacrifié au rituel du dépôt de la gerbe de fleurs sur la stèle dédiée au'' Monument des Morts'' . SEM IBK a fait allégeance à l'hymne national et salué le Drapeau national. Le Chef Suprême des Armées, a passé en revue la troupe mobilisée à cet effet, de tous les corps militaires et paramilitaires. Après avoir pris place sous la tribune , le Président de la République a eu l'honneur insigne pour la remise des insignes de décorations à titre posthume aux veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur au nom du Mali. D'autres militaires récipiendaires méritants dont des blessés ont également reçu leurs insignes de décorations des mains du Ministre de la Défense et des anciens combattants, et son homologue de la Sécurité et de la protection civile. Avant les défilés terrestres et militaires, et l'interview accordée à la presse par le Président de la République, une cérémonie éprouvante avait lieu avec la remise de chèques à trois ayants cause des militaires décédés sur le champ d'honneur au nom de leur Patrie unique, le Mali . L'invité d'honneur à ce 57 ième



De mémoire, la loi numéro 013 du 12 juin 2017 , portant modification et ratification de l'ordonnance 020 du 18 Août 2016 , portant statut général des militaires, dispose à son article 51 ; qu'en reconnaissance au sacrifice consenti, le militaire décédé en opération ou en mission commandée est promu à titre posthume au grade immédiatement supérieur et à l'indice plafond de ce grade , peut en plus de la promotion bénéficier de distinction honorifique . Aussi, des indemnités de 10 ans de salaire et une indemnité calculée sur la base de l'indice rapporté à la valeur indiciaire jusqu'à la majoration de son dernier enfant sont attribués aux Ayants cause.



La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des Presients des Institutions de la République, des membres du gouvernement, des Ambassadeurs plénipotentiaires accrédités dans notre pays , des chefs militaires, du Président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale du Mali, les représentants de la MINUSMA, de l'EUCAP, de l'EUTM, de la Force Barkhane, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine , de la CEDEAO et de nombreuses grandes personnalités, des familles des militaires et des populations de Kati.