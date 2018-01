Gendarmerie Nationale: Le Centre National d’Entrainement des Forces de Sécurité - abamako.com

Défilé militaire à Kati

Un défilé militaire a eu lieu à Kati à l`occasion de la fête de l`indépendance. Tweet

Le Centre National d’Entrainement des Forces de Sécurité est créé en 2002 et est rattaché au Commandement des Ecoles de la Gendarmerie. Il a pour mission d’assurer la formation et le perfectionnement dans le domaine du maintien de l’ordre public et de l’intervention professionnelle. Du coup, il intervient lors des divers stages (officiers/ sous-offi- ciers), pour le renforcement des capacités dans les domaines techniques évoqués ci-haut. Le CNEFS, tenu par des officiers et sous-officiers de la Gendarmerie, est destiné à la formation de l’ensemble des forces de sécurité. Ainsi depuis 2016, il assure la formation des agents des douanes dans le domaine de l’intervention professionnelle basée sur les techniques de maîtrise avec ou sans arme de l’adversaire, le contrôle et la fouille des individus. Eu égard aux difficultés logistiques, des équipes de formateurs du CNEFS se rendent souvent dans les unités de l’intérieur dans le cadre des formations. Source Gendarmerie