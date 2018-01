Célébration du 57ème anniversaire des FAMAS, les épouses des militaires détenus réclament justice - abamako.com

Célébration du 57ème anniversaire des FAMAS, les épouses des militaires détenus réclament justice Publié le dimanche 21 janvier 2018 | Studio Tamani

Le collectif des épouses des militaires et para-militaires poursuivis dans l'affaire dite des « 21 bérets rouges » célèbre aujourd'hui le 57ème anniversaire de l'armée malienne dans un contexte de déception. Selon elles, cette tristesse est beaucoup plus grande pour leurs époux qui attendent leur jugement depuis plus de 4 ans.

Le Collectif envisage une marche pacifique en direction de Koulouba pour réclamer la libération de leurs maris.