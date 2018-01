Armée malienne 57 ans devoir de rappel - abamako.com

Tôt ce matin, la troisième région militaire s’est réveillée sous les couleurs de la Nation entière. C’était pour l’occasion, le Mali à la place d’armes de Kati. Un cérémonial militaire mémorable a meublé ce 57ème anniversaire de la création de l’armée malienne. Les temps forts de cette journée ont été marqués par la montée des couleurs, les revues de troupes du Chef d’état-major général des armées et du Chef suprême des armées, du dépôt de gerbe, et de la partition de la fanfare du prytanée militaire. Ainsi a-t-il suivi le défilé proprement dit. Toutes les corporations étaient représentées par section de 2 ou 3 pour la taille de l’évènement. L’ordre de de bataille classique était respecté. Il s’agit : Du drapeau et sa garde, du prytanée militaire, de l’AMASNJ (service national des jeunes), le service pénitentiaire, le service des eaux et forêts, la protection civile, les douanes, la DCSSA, la gendarmerie, la garde nationale, le Génie, l’Armée de l’air, l’armée de terre, les FORSAT, la section cynophile, le DSMIL, la cavalerie, la section motos de la gendarmerie et de la police. Cette troupe avait à sa tête, le Col Toumani Keïta, commandant de la 3ème région militaire de Kati. Le passage des aéronefs dans le ciel de Kati a bouclé la cérémonie.