MDAC : la reconnaissance de l'Etat à 35 grands commis pour services rendus Publié le dimanche 21 janvier 2018 | fama.ml

A l’instar des autres départements ministériels, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) a organisé une cérémonie de décoration des agents aux différents grades des ordres nationaux. C’était vendredi 19 janvier 2018 dans l’enceinte dudit département. Elle a été présidée par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Tiéna Coulibaly.



Au total 35 agents ont été distingués au nom du président de la République, Chef Suprême des Armées par le ministre Tiéna Coulibaly en présence du grand Chancelier des Ordres Nationaux, le Général de Brigade Amadou Sagafourou Gueye.



Ils ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre National pour certains et à celui du Mérite National avec Effigie Abeille pour d’autres sous l’œil admirateur de la hiérarchie militaire et d’autres frères d’Armes venus pour la circonstance.







Les heureux récipiendaires sont tous des agents travaillant sous le commandement du MDAC. Parmi les agents, figurent un personnel féminin, le Directeur Adjoint de la DIRPA, le Lieutenant Colonel Mariam Sagara et deux personnels civils. 20 agents décorés Chevalier de l’ordre National et 15 agents distingués au rang du Mérite National avec Effigie Abeille.



Dans son intervention, le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, le Général de Brigade Amadou Sagafourou Gueye a réitéré la reconnaissance de l’Etat malien à l’endroit des récipiendaires dans une formule consacrée. Pour le Général Gueye, ces récipiendaires sont désormais des modèles devant attirer l’attention des autres partout où ils seront. Il a aussi invité les récipiendaires à jouer leur partition dans le réarmement moral du pays.



Quant au porte parole des récipiendaires, le Colonel major, Abdoulaye Cissé, cet acte atteste que non seulement le commandement sanctionne mais aussi récompense les mérites. Il a dédié cette reconnaissance à tous ces frères d’Armes, tout en renouvelant son serment de soldat engagé prêt pour le sacrifice.



Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Tiéna Coulibaly, après avoir rappelé la détermination du Président de la République à donner une condition de vie meilleure à son Armée, a invité tous les FAMa à prendre en exemple ces récipiendaires.



2e Cl Amadou Moussa Coulibaly



2e Cl Jacques Diarra