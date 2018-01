L’Armée malienne 57ème anniversaire: un peuple enthousiaste pour une armée forte - abamako.com

L'Armée malienne 57ème anniversaire: un peuple enthousiaste pour une armée forte Publié le dimanche 21 janvier 2018

Une armée mature avec un parcours plein d’embuche était ce matin en communion avec son peuple. A la place d’armes de la 3ème région militaire, le peuple vient de montrer au monde entier sa confiance portée à son armée.



Tout en magnifiant le courage et la bravoure des militaires engagés, les citoyens n’ont pas manqué à cet appel. Ce grand rendez-vous annuel est sa 57ème édition. 57 ans de lourds labeurs, 57 ans de peines et de joie, 57ans d’efforts inlassables interne et continental marquent à jamais la détermination des soldats guerriers à défendre la patrie en tout lieu et en tout temps. Le peuple reconnaissant se présente en grand nombre pour une armée à son service. Des témoignages des habitants de Kati et environ montrent l’estime de tout le Mali à l’endroit des militaires. Ce soutien indéfectible va permettre aux Famas de redoubler d’effort et de se donner pour la stabilité de notre pays. Ces témoignages sont aussi révélateurs en ces temps difficiles de crises répétées que l’armée est le seul espoir des citoyens. Ce matin entre civils et militaires l’enthousiasme était visible dans un climat de cohésion.