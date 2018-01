Amélioration du travail des enseignants et de l’apprentissage des élèves aux outils numériques: La fondation Orange Mali connecte les écoles maliennes au monde - abamako.com

Dans le but d’améliorer les performances des enseignants et des élèves maliens à concurrencer leurs homologues de la sous région, à compenser l’absence de support pédagogique en dotant certaines écoles du Mali d’outils numériques de pointe afin de leur permettre de naviguer à hauteur de souhait, la fondation Orange Mali a initié un programme dénommé ‘’Ecoles Numériques’’. Le programme a été lancé le Lundi 27 Novembre 2017 dans la cour de l’école fondamentale Sory Diakité de Hamdallaye sous la présidence de la première Dame Mme Keita Aminata Maiga et en présence du ministre de l’éducation nationale Mohamed Ag Erlaf, des représentants de la fondation Orange Mali ainsi qu’un parterre d’acteurs de l’école.



Outil incontournable du 21è siècle, les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent aux professeurs et aux élèves d’améliorer leur performance tout en les aidant à réaliser des prouesses durant leur cursus. Tel est l’objectif affiché par la fondation Orange Mali. Selon Brutus Sadou Diakité qui représentait la Fondation Orange Mali, le programme « Ecoles Numériques » de la Fondation Orange est conçu pour amener dans les écoles des contenus scolaires et préscolaires auxquels les enfants n’ont pas accès en temps ordinaire.



Il a signalé qu’il s’appuie sur la distribution des kits numériques constitués de serveurs, de tablettes et de projecteurs et que ces kits permettront l’accès à des contenus variés dans le but d’améliorer le travail des enseignants, l’apprentissage des élèves et de compenser l’absence de pédagogiques. Le représentant de la Fondation Orange a noté qu’à ce jour, que c’est 15 écoles qui ont déjà été équipées avec la formation et l’initiation des enseignants et des élèves à l’utilisation des kits. « Le monde change et nous devons nous adapter aux changements. Nous entrons dans une nouvelle ère qui est celle du numérique et notre fondation a décidé d’équiper 50 écoles publiques de l’enseignement fondamental à travers le pays. Les équipements sont entièrement financés par la Fondation Orange France pour un budget de 150 millions de FCFA », a précisé Brutus Sadou Diakité.



Il a rappelé les moult projet réalisés par la fondation Orange Mali en faveur du rehaussement de la performance des enseignants et des élèves maliens ainsi que ceux en faveur des démunis. Mohamed Ag Erlaf, le ministre de l’éducation nationale a salué l’initiative de la fondation qui, selon lui, est une contribution importante dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement au Mali tout en mentionnant que c’est plus de 15000 élèves maliens qui bénéficieront de ces kits. La première Dame du Mali Mme Keita Aminata Maiga, après avoir coupé le ruban symbolique devant la salle de classe dans laquelle a étudié le président Ibrahim Boubacar Keita, a convié les élèves et les enseignants de l’Ecole Sory Diakité de Hamdallaye et de toutes les écoles qui auront la chance de bénéficier de ces outils de s’en servir afin de combler leurs lacunes et de rehausser l’image du Mali.



Moussa Samba Diallo