Leader de demain de la télevision Renouveau TV: Momo de Paris remporte le trophée de meilleur entrepreneur de 2017

Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Républicain

La deuxième édition dîner gala « trophées Leader de demain » de la télévision Renouveau TV a eu lieu le vendredi 19 janvier 2018 à l’escale Gourmand à Hamdallaye ACI 2000. Au cours de ce dîner gala organisé par le groupe médiatique Renouveau, il y a eu la remise de trophées à six entrepreneurs qui se sont distingués dans leur domaine respectif. Ainsi, le premier prix à savoir le trophée de meilleur entrepreneur de 2017 a été décerné à Mohamed Lamine Sangaré dit Momo de Paris.



L’événement était placé sous la présidence du représentant du ministre de l’économie numérique et de la communication, Alassane Diombélé alias Eric, en présence des responsables du groupe médiatique Renouveau, des partenaires des organisateurs comme Sotelma Malitel et d’autres personnalités. « Leader de Demain » est une émission organisée et diffusée par la télévision Renouveau TV. C’est une tribune qui donne la parole aux entrepreneurs et chefs d’entreprises afin qu’ils puissent servir d’exemple à la jeune génération. Ladite émission qui a commencé en 2016 est présentée par le journaliste Oumar B Sidibé. Chaque mois, l’émission reçoit un entrepreneur.



A la fin de l’année, le groupe Renouveau organise un dîner gala pour récompenser le plus méritant. Au cours de cette 2ème édition, six entrepreneurs étaient en course: Mohamed Lamine Sangaré alias Momo de Paris, Moussa Kondo du journal express de Bamako, Alioune Ifra N’Diaye de Blonba, Moussa Ibrahim Traoré, président du conseil régional de la jeunesse de Ségou, Dado Camara du journal Annonceur, Tidiane Thierno Ball de Donilab.



A l’issue du verdict du jury composé par Nouhoum Togo et de notre consœur, Mme Togola Awa Séméga, Mohamed Lamine Sangaré alias Momo de Paris qui évolue dans le commerce, le Show Biz et bien d’autres s’est vu décerné le prix du meilleur entrepreneur de l’année 2017. Son trophée a été réceptionné par son représentant Bandiougou Diabaté, journaliste à l’Indépendant. Au cours des allocutions, le président du Forum de la presse, Alexis Kalembry a fait savoir que leader de demain est initié pour susciter le leadership au Mali.



A l’en croire, c’est un espace de promotion. Quant au directeur général du Renouveau TV, Djibril Sacko, la mission de Renouveau TV est d’informer le maximum de public. A l’en croire, bientôt, Renouveau TV sera accessible sur Canal+. Pour sa part, le représentant du ministre de l’économie numérique et de la communication, Alassane Diombélé alias Eric a remercié la Télévision Renouveau pour cette initiative. Il a invité la jeunesse à oser afin de cueillir demain les fruits de l’effort. L’accompagnement de son département ne fera pas défaut pour ce genre d’initiative, a-t-il dit. En plus des mets délicieux, l’événement fut agrémenté par la prestation d’artistes.



Aguibou Sogodogo